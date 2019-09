WhatsApp insidiata da un nuovo concorrente: gli SMS 2.0 di Google

WhatsApp, la piattaforma di messaggistica conosciuta e utilizzata se non da tutti, sicuramente dalla stragrande maggioranza di chi possiede uno smartphone, sta per essere superata. Già deve fare i conti con Telegram ed ora ci si mette anche Google con la sua nuova app “Messaggi”.

L’app verde tiene in contatto gli utenti con i propri amici, parenti e colleghi di lavoro, permette di inviare messaggi vocali e testi, video e foto a un costo considerato da tutti “costo zero“. Viene usata per chat a due o di gruppo. Irrinunciabile e insostituibile, eppure, potrebbe conoscere la sconfitta proprio per mano del vecchio modello di “SMS”.

L’app di Google SMS 2.0

Gli SMS, ossia Short Message Service, messaggi brevi, contengono fino a 160 caratteri, ma nell’App “Messaggi” sono incrementati con altre funzionalità e per questo simili a quelli delle comuni chat, e considerati vincenti. Il punto forza di questi messaggi è che si possono inviare anche senza connessione. Questo accade perché il livello di rete utilizzato non sfrutta il 4G, 5G o la rete Wi-Fi, ma la rete 2G, simile al quella GMS (Sistema Globale per Comunicazioni) considerata capace di grande stabilità e copertura.

Dunque gli SMS dell’app di Google non avranno blocchi e funzioneranno sempre! La nuova app di Google, che funziona con una tecnologia RCS, un protocollo di comunicazione, ha le caratteristiche dei messaggini, il cui recapito è garantito per la tipologia di rete su cui vengono immessi, e le funzionalità delle chat.

La competizione con WhatsApp è cominciata. Un miliardo e mezzo di clienti di WhatsApp, potrebbero passare alla nuova piattaforma a causa dei continui blocchi e delle costanti insidie dell’app verde. In pochi mesi dal lancio, la nuova app di Google è già stata scaricata da molti, e Google Play segnala che almeno 1.221.833 utenti l’hanno provata, con la media delle loro recensioni che è piuttosto positiva (4,3 stelline su 5).