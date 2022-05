WhatsApp: in studio la funzione per svignarsela dai gruppi alla chetichella

Ascolta questo articolo

Negli ultimi tempi WhatsApp ha rilasciato diverse novità, basti pensare alle Reactions messe a disposizione di tutti, e lavorato a svariate altre migliorie ancora in sviluppo, tra cui le anteprime arricchite degli aggiornamenti di stato qualora si condividano link, il poter adoperare lo stesso account su più smartphone assieme, una versione nativa per macOS, e una piccola rivoluzione per i messaggi che scompaiono. La fucina creativa di Menlo Park perà è sempre attiva quando si tratta della celebre messaggistica di verde vestita, ed anche le ultime scoperte stanno a confermarlo.

Nelle scorse ore i feature tracker del gruppo WABetaInfo hanno avuto modo di mettere mano a una release beta di WhatsApp Desktop che, a fronte della calma apparente in superficie, serbava alcune righe di codice relative a un’innovazione inerente ai gruppi, come noto portati qualche giorno fa a un massimo di 512 membri.

WhatsApp, evidentemente, sembra consapevole che tale allargamento potrebbe comportare delle controindicazioni: in particolare, nel caso di gruppi con utenti molto ciarlieri, si potrebbe essere indotti a far le valigie anche se, per come funzionano oggi i gruppi, ciò è “eticamente” difficile. Spesso, infatti, si viene aggiunti ai gruppi da conoscenti, amici, familiari e colleghi, ed è difficile andar via da queste aggregazioni digitali senza dare un dispiacere ai relativi membri, tanto più che, a oggi, quando si abbandona un gruppo, un avviso di sistema appare in chat a notificare la propria “fuga” a chi invece è rimasto.

Secondo quanto hanno potuto desumere gli esperti, in merito a una novità che, però, viene data come sicuramente in arrivo anche per iOS e Android, le cose potrebbero in tal ambito cambiare in futuro, in modo da tutelare chi va via, ma anche chi resta. Ciò, in particolare, avverrebbe grazie al fatto che, lasciando una chat di gruppo, ciò avverrebbe silentemente, senza che la cosa sia notificata agli altri, con solo gli amministratori del gruppo che, per le loro funzioni, potrebbero vedere chi abbandona la chat di gruppo (ipso facto non oberata da avvisi a ogni membro che dovesse uscirne).

Al momento, non sono emersi indicatori che lascino intuire quando tale miglioria relativa al funzionamento dei gruppi verrà introdotta, sebbene sia chiaro che la stessa esordirà prima nel canale beta di WhatsApp e solo in seconda battuta, raccolti i feedback sufficienti e positivi, in quello stabile.