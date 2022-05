WhatsApp: in studio una piccola rivoluzione per i messaggi che scompaiono

Ascolta questo articolo

Da sempre attivissima nello sviluppare nuove funzionalità (e un po’ meno nel rilasciarle per tempo), la messaggistica istantanea di WhatsApp nelle scorse ore ha distribuito nuove beta, sia per la versione Desktop che per quella Android, che hanno permesso di scoprire future migliorie non ancora rilasciate.

Come visto con la release beta 2.22.11.10 per Android, WhatsApp ha distribuito un nuovo piè di pagina, informativo sulla crittografia end-to-end, inclusivo di una pagina che spiega cosa sia protetto da questa forma di tutela: secondo i leaker di WABetaInfo, qualcosa di simile sarebbe allo studio anche per la versione Desktop, almeno in base alla righe di codice contenute nella beta 2.2217.2 di WhatsApp Desktop. Nello specifico, gli insider avrebbero scoperto l’esistenza di una pagina informativa sulla sicurezza che, ridisegnata, menzionerebbe come protetti dalla crittografia da parte a parte messaggi le chiamate video-audio, i messaggi (testo e vocali), i documenti, i media (foto e video), gli aggiornamenti di stato e le condivisioni della posizione.

Più interessante, però, si è rivelato essere quel che è apparso essere celato nel codice della beta 2.22.11.11 di WhatsApp per Android. Qui, il reverse engineering di WABetaInfo ha appurato una miglioria della funzione dei messaggi che scompaiono che prevedeva anche un timer predefinito per le nuove chat, che sarebbero scomparse secondo il timing settato nelle impostazioni sulla privacy della piattaforma.

Nel caso dovesse andare in porto quanto in sviluppo, sarebbe possibile convertire in messaggi che scompaiono anche quelli scambiati in chat già esistenti, senza la necessità di dover andare chat per chat e attivare la funzione dei desappearing messages nelle relative informazioni della chat: nel caso specifico, ciò avvererebbe semplicemente toccando la voce “Selezionandoli” (by selecting them), inclusa in calce alle opzioni del timer di default dei messaggi che scompaiono, per poi procedere a selezionare, all’interno di una nuova sezione, anche più chat assieme di quelle esistenti.

Ovviamente, sia nel caso di quanto appurato per la beta per Desktop che in merito a quella per Android, non è stato possibile desumere l’eventuale tempo di rilascio delle novità scoperte, destinate certo a fare il loro esordio prima in beta, onde raccogliere i feedback degli utenti.