WhatsApp beta: ufficili nuove opzioni per le chat a scomparsa

Nelle scorse ore, Whatsapp ha rilasciato la beta per iOS 2.21.200.11, mediante il canale (ad oggi senza slot liberi) TestFlight: nella beta in oggetto sembrava esservi solo una novità di carattere estetico, riguardante le nuove bolle di chat. A quanto pare, però, non era così dacché un’analisi più approfondita della stessa beta ha permesso di apprezzare ulteriori novità, anch’esse già in rilascio, inerenti anche ai messaggi che scompaiono.

Secondo i leakers di WABetaInfo, la release 2.21.200.11 di WhatsApp beta per iOS, ma anche la beta di WhatsApp Business per iOS recante lo stesso code release, si sono spinte ben oltre il ritoccare, in dimensioni, forma, e colori, i baloon che, nelle chat, inglobano messaggi ed emoji. Nello specifico, con la release in oggetto le versioni beta di WhatsApp per iOS (e presto, “nelle prossime settimane“, anche quelle per Android) portano in dote due nuove aggiunge che migliorano la funzione dei messaggi a scomparsa.

La prima novità riguarda la facoltà di impostare, tra le impostazioni della privacy di WA, anche un timer predefinito: quest’ultimo, che non va a coinvolgere anche i nuovi gruppi o le chat già esistenti, permette di far sì che tutte le nuove chat avviate procedano sotto l’egida dei messaggi a scomparsa, secondo la durata selezionata.

Proprio quest’ultima è oggetto della seconda novità emersa sulla beta 2.21.200.11 di WhatsApp per iOS ove, finalmente, non ci si deve più limitare ad ottenere la cancellazione dei messaggi dopo 7 giorni, visto che diventa possibile impostare anche altre due scadenze, rispettivamente sostanziate in 24 ore, cioè un giorno, e 90 giorni, cioè tre mesi. Ovviamente, i leakers di cui sopra non hanno fornito anticipazioni sulle tempistiche di rilascio stabile di tale novità che, di fatti ancora deve sbarcare nella beta di WhatsApp per Android.

In compenso, la stessa dovrebbe già essere utilizzabile da tutti gli utenti beta per iOS sebbene sia contemplata la possibilità che ciò non accada (nel qual caso, occorrerà “attendere il prossimo update“).