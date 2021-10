WhatsApp: ufficiali in beta i nuovi baloon per le chat

Lo scorso mese, emersero alcune voci secondo le quali WhatsApp stava ripensando il look delle bolle nelle quali viene collocato il testo, o altri artefatti espressivi, come le emoji: l’indiscrezione in questione ha appena trovato conferma, grazie ad una segnalazione della stesa fonte, che ne ha rendicontato il rilascio nel canale beta di WhatsApp.

Secondo i leaker di WABetaInfo, WhatsApp ha appena aggiornato la sua versione beta per iOS, attraverso il canale (per ora senza slot liberi) di sperimentazione TestFlight, ove è comparsa la release 2.21.200.11. Quest’ultima, nonostante l’assenza di comunicazioni ufficiali in merito, è stata analizzata dagli esperti di cui sopra, portando a svelare una funzione pubblica, cioè appena rilasciata e quindi utilizzabile da tutti gli utenti in possesso della summenzionata beta, di carattere estetico.

Nello specifico, aggiornando la beta iOS alla 2.21.200.11, si è notato un diverso aspetto dei Baloon, cioè delle nuvolette in cui compaiono emoji e testi: questi ultimi ora sono molto più arrotondati di prima, quando vi era solo un leggero ingentilimento degli angoli e, quanto a dimensioni, rispetto al resto del contesto della schermata, appaiono essere più grandi.

A un’attenta analisi della palette cromatica, inoltre, è possibile notare, per i Baloon, anche una variazione nei toni dei colori usati, tanto per la versione light-luminosa degli stessi, quanto per quella che scatta quando in vigore la dark mode: in particolare, il baloon light è passato dall’Hex Color #E1F6CA a quello #E2FDD5. In dark mode, invece, i baloon nelle chat di WhatsApp sono passati dall’Hex Color #295F60 al nuovo #204F46.

Secondo quanto comunicato dagli esperti, nel caso – pur avendo a disposizione la nuova beta – non si notino i cambiamenti in questione in merito ai baloon, è possibile forzare il tutto riavviando l’app di WhatsApp, in modo che carichi il nuovo layout: diversamente, in caso d’esito negativo, occorrerà attendere la distribuzione di una nuova beta. Nel caso, infine, non si possa accedere alla beta menzionata, perché esclusi da TestFlight, poco male: a quanto pare è probabile che il nuovo aspetto dei baloon di WhatsApp per iOS arrivi all’esordio stabile già con la release 2.21.200 installabile dall’App Store.