WhatsApp: presto sarà possibile visualizzare i passati partecipanti a un gruppo

Non conosce tregua l’impegno migliorativo che il team di WhatsApp profonde nella nota messaggistica istantanea che solo poche ore fa aveva sollevato mille domande tra i suoi users a proposito dei primi avvistamenti concreti del futuro piano d’abbonamenti WhatsApp Premium. Nelle scorse ore, una nuova scoperta funzionale ha visto coinvolta – questa volta – i gruppi.

Portati a 512 membri massimi, i gruppi, da cui presto ci si potrà svincolare silentemente, sono destinati a cambiare ulteriormente. Almeno questo sembra essere il parere dei leaker di WABetaInfo che hanno avuto modo di mettere mano sulla release beta 2.22.12.4 di WhatsApp per Android, messa a disposizione da Menlo Park direttamente nel Play Store (se iscritti alla pagina dei tester: play.google.com/apps/testing/com.whatsapp), ma reperibile anche attraverso la repository online di ApkMirror.

Sottoponendo alla procedura del reverse engineering questa release, i feature tracker hanno scoperto delle righe di codicistiche relative ai gruppi, e in particolare a una inerente opzione a oggi nota come “View Past Participants” (visualizza i passati partecipanti). A quanto pare, la stessa sarà posizionata nella pagina in cui è possibile vedere i membri attivi del gruppo, aggiungerne altri, uscire dal gruppo o segnalarlo e, quivi posta, consentirà di visualizzare chi abbia partecipato in passato (e quindi sia uscito d) ai nostri gruppi.

Al momento attuale, secondo quanto verificato dagli esperti, sembra che tale elenco sia visualizzabile da tutti gli utenti che fanno parte di un dato gruppo, e non solo dagli amministratori, come sarebbe più ovvio che fosse: ciò potrebbe essere imputato alla natura embrionale della funzione, come detto ancora in fase di sviluppo e, quindi, è possibile che la stessa cambierà nel meccanismo di funzionamento nella fase di tempo che ne precederà l’effettivo esordio.

In assenza di dettagli relativi all’esordio della funzione che permetterà di visualizzare l’elenco con i passati membri di un gruppo, il consiglio degli esperti è di tenersi sempre aggiornati all’ultima release beta di WhatsApp, sì da farsi trovare pronti, in prima linea, per i roll-out delle nuove funzioni che, come noto, quasi sempre sbarcano prima nelle versioni beta della piattaforma, per poi arrivare in fase di implementazione stabile solo in seguito.