Il meglio dei nuovi proiettori smart presentati al CES 2023

Ascolta questo articolo

Una delle categorie hardware più interessanti in fatto di intrattenimento è quella dei proiettori, risultata sicura protagonista alla scorsa edizione del CES 2023 con diversi marchi, che hanno esibito prodotti già noti o che ne hanno lanciati di nuovi.

A Hisense, che si è fatta apprezzare col suo L9H TriChroma Laser TV e il Cube C1 (in Cina noto come Vidda C1), a Leica che ha proposto il Cine Laser TV, a Samsung che aggiornato il modello The Freestyle, e a Xgimi che ha ri-esibito il recente MoGo 2 Pro, si sono affiancati in quel di Las Vegas anche altri brand noti per i loro proiettori smart, tra cui AWON, Formovie e JVC.

Da AWON arriva, per 3.499 dollari, il Vision LTV-2500+. Quest’ultimo usa un motore e triplo laser (uno per ciascuno dei colori primari blu, verde e rosso) da 80 a 150 pollici, molto luminose (2.600 lumen, vs i 3.500 della variante LTV-3500, prezzata a 5.499 dollari), con una copertura del 107% sulla scala cromatica Rec.2020, sempre nitide grazie all’obiettivo interamente in vetro per un’ottimale messa a fuoco. L’intrattenimento è garantito anche dal supporto già presente per l’alta gamma dinamica via HDR10 e HDR10+ (mentre arriverà più avanti via aggiornamento quello verso il Dolby Vision) e dal fatto che siano garantiti bassi input lag (30 ms sui segnali 4K e 17 ms su quelli a 1080P). Addirittura, grazie a un paio di occhiali con otturatore attivo compresi, è possibile beneficiare dei (pochi) contenuti esistenti in 3D.

Dulcis in fundo, grazie alla porta HDMI con eARC si può collegare una soundbar esterna, mentre la parte smart dello streaming è coperta dalla dotazione di una Amazon Fire TV Stick 4K Max.

JVC ha portato il proiettore LX-NZ30 (fine Marzo, 3.499,95 dollari). Largo 40 cm e profondo 34 cm, questo proiettore usa un chip DLP con un microspecchio DMD da 0,47″ che assicura una risoluzione FullHD resa UltraHD tramite la tecnica a 4 posizioni “eXpanded Pixel Resolution“. Il supporto alta gamma dinamica avviene con gli standard HDR10 e HLG.

Grazie alla tecnologia proprietaria BLU-Escent (tandem di laser blu e fosfori) si ottengono (per 20mila ore garantite di funzionamento) 3.000 lumen di luminosità, con l’emissione regolata dinamicamente (High-performance Dynamic Dimming) in base alle immagini da visualizzare. Dotato di spostamento dell’obiettivo in orizzontale (± 23%) e verticale (± 60%) e di uno zoom ottico 1,6x, JVC LX-NZ30 “supporta input fino a 1080P/240Hz con latenza fino a 6,25 ms“, per un buon supporto del gaming da PC, stante la presenza di due HDMI 2.0b con HDCP 2.3 e di una DisplayPort 1.2.

Formovie, marchio di Fengmi (partner di Xiaomi), ha portato diversi proiettori. Formovie Theather è un proiettore 4K a ottica ultracorta con tecnologia ALPD RGB+ e supporto al Dolby Vision, che cura anche l’audio grazie alla collaborazione di Bowers & Wilkins. Privo della certificazione Netflix, via Android TV 11 può comunque mettere a disposizione Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max, e Disney+.

Provvisto di un corpo sottile e compatto, il modello Formovie S5 adotta la tecnologia laser ALPD per ottenere immagini da 1.100 ANSI lumen. L’audio è curato dal marchio di prestigio Denon, ma il sistema operativo è il proprietario FengOS. Formovie V10 impiega invece un motore di illuminazione a LED con cui trasmettere immagini da 60 a 150” con una luminosità di 2.500 ANSI lumen, adatte anche al gaming stante il supporto ai 240 Hz di refresh rate e i 12 ms di latenza. Secondo il produttore, si tratta del primo proiettore al mondo che supporta il Dolby Vision HDR mentre, in tema di audio, per gli speaker da 7,5 W e il subwoofer indipendente da 15 W vi è la collaborazione di Bowers & Wilkins con un output beneficiato dal Dolby Atmos e dal Dolby Surround Sound (suono a 360°). Da menzionare, tra gli altri prodotti di questo marchio, anche il modello Formovie X5, che adopera una tecnologia laser ALPD, assicurando una risoluzione 4K mentre il suono annovera i Denon Sound Effects.