Hisense annuncia il proiettore laser full-color 4K Vidda C1

La multinazionale cinese Hisense è nota anche per il suo impegno nel settore dei proiettori, tanto da aver coniato la linea Laser TV, rappresentata da proiettori che si propongono come l’alternativa perfetta alle TV: proseguendo nel solco dei suoi progressi nella gestione della luce e nella resa delle immagini, nelle scorse ore il marchio acquartierato a Tsingtao ha annunciato il nuovo proiettore laser 4K Vidda C1, già prenotabile online in Cina al prezzo di 6.999 yuan (circa 977 euro).

Il nuovo Vidda C1, che dovrebbe dare il meglio di sé nel range dagli 80 ai 150 pollici, è in grado di ottenere 100 pollici a 2.66 metri dal muro di proiezione, 120” a 3.19 metri e 150 pollici a 3.98 metri: grazie alla sua tecnologia laser full-color, le immagini – risolute in 4K – risultano essere molto luminose, con 1.350 Ansi Lumen di picco, ma anche assai precise nella resa dei colori (△ E≈0,9) e molto realistiche cromaticamente, col color gamut per l’alta definizione, BT.709, coperto al 202%: il merito di tali risultati va alla scelta di rinunciare alla ruota dei colori fluorescenti in favore dell’uso, direttamente come sorgenti luminose, dei laser rossi, verdi e blu (in quest’ultimo caso con 465 nm di lunghezza d’onda, in modo da evitare quelle frequenze, tra i 400 e i 450 nm, dannose per la salute oculare.

Sempre secondo il costruttore, le immagini del proiettore Hisense Vidda C1 beneficiano della profondità colore a 10-bit, della tecnologia MEMC di fluidificazione del movimento tramite interpolazione di frame simulati e, in favore dei gamers, di 12 ms come latenza e di 240 Hz di refresh rate.

Grazie al processore Mediatek MT9669 (assistito da 4 GB come RAM e da 64 GB come storage), vengono poi messe in opera le ottimizzazioni della super risoluzione SR, della riduzione del rumore, e del “miglioramento della qualità dell’immagine AI full-dimensionale” mentre, acquisiti i dati ambientali dai sensori ToF (1 Lidar per la profondità), di luminosità, e CMOS (due), vengono attuate in automatico le calibrazioni relative a orientamento, allineamento dell’inclinazione, evitamento degli ostacoli, correzione della distorsione trapezoidale, messa a fuoco, etc,

Sul piano acustico, il proiettore Hisense Vidda C1, migliorato l’audio grazie al Dolby Audio Processing (Dolby DAP), integra due speaker da 10 watt, e una camera sonora da 1.5 litri, all’insegna di un output sonoro che gode della certificazione Hi-Res, del supporto al Dolby Atmos e dell’avvolgente surround DTS Virtual X 360°. Le connettività, invece, prevedono non solo il Wi-Fi a doppia banda, ma pure il Bluetooth 5.0 con connessione a due sorgenti (es. per due auricolari o cuffie tws).