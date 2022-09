IFA 2022: Leica presenta il suo proiettore laser a tiro ultracorto Cine 1

Ascolta questo articolo

Il brand tedesco Leica è usualmente associato al settore delle fotocamere (es. le M11) ma, da qualche tempo, sta guardando anche oltre, basti pensare al suo impegno nel ramo telefonico, con la fornitura di lenti a vari partner (es. con Xiaomi) e, addirittura, con uno smartphone realizzato (quasi, zampino di Sharp a parte) in prima persona. A IFA 2022, il marchio acquartierato a Wetzlar ha sorpreso nuovamente, annunciato il suo esordio anche nel segmento dei proiettori a tiro ultracorto, noti come UST (Ultra Short Throw).

Destinato a scontrarsi (non si sa ancora quando e a che prezzo) con grossi calibri, premium, del ramo proiezione, come il samsunghiano SP7T 4K, e le laser TV L9G di Hisense, il Cine 1, questo il nome del dispositivo annunciato da Leica, si avvale della collaborazione proprio di Hisense, che ha contribuito con un laser a triplo diodo (RGB, in pratica come nelle laser TV Hisense TriChroma) accreditato di un ciclo di funzionamento pari a 25.000 ore, aggiungendovi poi il contributo di Texas Instruments, di cui è stato adottato il chip DLP.

Secondo quanto confermato da Leica, Cine 1 arriverà sul mercato in due versioni specifiche. La prima permetterà di ottenere immagini da 80 pollici a distanze di circa 16 centimetri dalla superficie di proiezione, per la quale il brand teutonico ha concepito uno schermo ALR da 80” che emette 2.100 lumen.

Volendo immagini da 100 pollici si dovrà puntare sul modello che richiede il posizionamento a circa 32 cm dall’apposito schermo ALR, con emissione invece di 2.500 lumen. Il costruttore ha precisato che tali indicazioni non sono capziose e quindi di rispettare quanto prescritto come distanze e diagonali, dacché le lenti con tecnologia Summicron ed elementi asferici che ha messo a disposizione sono state appositamente concepite tenendo conto proprio dei parametri in questione.

Accreditato di un audio surround grazie agli altoparlanti integrati predisposti per il Dolby Atmos, il proiettore Leica Cine 1 in quanto mosso dal sistema operativo VIDAA (sì: lo stesso dei proiettori Hisense) ottiene lo streaming dei contenuti da ben noti servizi di streaming, sebbene, in quanto equipaggiato pure con USB e HDMI, possa comunque attingere ai contenuti di storage esterni, consolle e financo lettori Blu–ray, mentre via sintonizzatore TV potrà fungere anche da Laser TV (ancora una volta, il riferimento è a Hisense)-