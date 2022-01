Leica M11: ufficiale con tecnologia a tripla risoluzione e tanti assi nella manica

Trascorsi ormai 5 anni fal precedente modello, M10, il marchio tedesco Leica, che di recente ha fatto il suo esordio anche tra i cameraphone, ha ufficializzato la successiva fotocamera Leica M10 che, in quanto parte della serie M, ripropone il fascino delle proprie fotocamere a telemetro, sposandolo a un cuore ancor più hi-tech del passato, con diverse migliorie in favore delle foto d’autore.

Strutturalmente, la Leica M11 può essere scelta in un modello da 640 grammi, con finitura alta cromata di color argento e sezione superiore coperta in ottone, e una total black che, optando per una sezione superiore in alluminio alto-qualitativo, riduce il peso generale di 100 grammi e ne guadagna in resistenza ai graffi. Anteriormente si trovano obiettivi Leica APO, davanti al sensore Cmos Bsi da 60 megapixel, full frame, vera superstar dell’apparato.

Grazie a quest’ultimo, infatti, arriva in dote la tecnologia Triple Resolution, in ragione della quale è quasi come avere tre fotocamere in una, visto che i file d’immagine RAW nel formato JPEG e Dng si possono ottenere con risoluzioni da 60, 36, o 18 megapixel grazie a una modalità pixel binning che, come sugli smartphone, usa tutta la superficie del sensore, evitando il ricorso al classico crop. Ogni risoluzione di scatto, nella Leica M11, porta i suoi vantaggi, con quella a massima risoluzione che permette di cogliere meglio i dettagli mentre, con quelle a risoluzione inferiore, la fotocamera, che è sempre fluida grazie al processore Maestro III, ottiene raffiche più estese (15/13 scatti in DNG o DNJ+JPEG a 60 mpx, 30/20 nelle stesse modalità a 36 mpx, per arrivare a valori praticamente infiniti optando per i 16 mpx).

Nella nuova Leica M11 la gamma dinamica arriva a 15 stop, ma la sensibilità, che si spinge sino a 50.000 Iso, parte da un minimo di 64 vs i precedenti 100, e la profondità colore con la quale si immortalano le immagini è a 14-bit: sempre tra le migliorie del nuovo modello di fotocamera hi-tech Leica M11 arrivano, oltre all’otturatore meccanico, l’opzione per quello elettronico, con funzionamento veloce (1/16000 di secondo) nello scatto, miglior impatto (visto il non ricorso a parti meccaniche) sulla batteria (ampliata del 64%, ora da 1.800 mAh, con carica via Type-C usando un cavo che può anche trasferire i dati), lo storage da 64 GB (aggiuntivi rispetto allo slot per SD), una miglior gestione della luce grazie alla misurazione, in modalità telemetro, multizonale della luminanza. Non manca, poi, un display touch che, ancora da 3 pollici, ora è da 2.3 megapixel contro l’1 precedete.

Corredata da una nuova interfaccia software più personalizzabile e intuitiva, accompagnata da vari accessori (es. il cavo Leica Fotos in quanto certificata “Made for iPhone and iPad”, il mirino elettronico da 3.7 mpx Visoflex 2 inclinabile di 90° per un miglior appoggio alla modalità Live View), la fotocamera Leica M11 può essere acquistata urbi et orbi al prezzo, IVA inclusa, di 8.490 euro.