Leitz Phone 1: ufficiale il top gamma (Sharp) vestito ad arte da Leica

L’operatore telefonico giapponese Softbank, assieme allo studio di design del brand fotografico tedesco Leica (che si appresta a cessare la storica partnership con Huawei), sfruttando la collaborazione hardware di Sharp (che ha messo a disposizione quanto visto con l’Aquos R6) ha annunciato – nel corso di un evento appositamente tenutosi a Tokyo, con preordini (per 187.920 yen, circa 1.400 euro) a partire dal 18 Giugno – il lancio del top gamma stiloso Leitz Phone 1.

Esteticamente, il Leitz Phone 1 presenta un corpo, impermeabile IP68, col retro in vetro temperato color nero opaco che presenta l’iconico badge rosso Leica e un oblò fotografico al centro, al quale è possibile applicare un copriobiettivo magnetico con in rilievo la L di Leica.

Il frame laterale, in alluminio zigrinato per offrire all’utente una miglior impugnatura, è reso nella nuance Leica Silver. L’area visuale, sotto la quale si cela un pratico sensore a ultrasuoni per la scansione delle impronte digitali, spetta a un display IGZO OLED da 6,6 pollici, risoluto in UXGA+ (2.730×1.260 pixel), con un refresh rate dinamico da 1 a 120 HZ, che arriva a 240 via frame neri simulati: le fotocamere di bordo sono complessivamente due.

Quella anteriore, anche per il Face unlock, è da 12.6 megapixel mentre dietro, assieme a un sensore ToF per la profondità, è presente una monocamera con sensore Summicron da 1 pollici (19 mm), risoluta a 20.20 megapixel, con apertura focale a f/1.9 e ottica ultra-grandangolare, a cui l’applicazione fotografica integrata fornisce anche la modalità di scatto in bianco e nero, tipica di Leica, denominata “Leitz Look“. Ancora in ambito multimediale, vanno menzionati gli speaker stereo.

Il processore top gamma Snapdragon 888 è affiancato, nel Leitz Phone 1, da 12 GB di RAM, mentre lo storage, da 256 GB, può essere espanso sino a 1 TB: sul piano delle connettività, entrano in gioco il jack da 3.5 mm, il Wi-fi 6 dual band, il Bluetooth 5.2, il GPS, il 4G VoLTE ed il 5G, oltre alla microUSB Type-C per caricare rapidamente la batteria, da 5.000 mAh. Chiude il novero delle specifiche il sistema operativo, certo Android 11, ma sotto un’interfaccia grafica disegnata appositamente da Leica.