Hisense: disponibile all’acquisto le TV Laser 4K L9G con trilaser e ottica ultracorta

Dopo una breve esibizione alla scorsa edizione del CES 2022, il marchio cinese Hisense ha annunciato l’effettiva disponibilità per il mercato italiano di una nuova serie di proiettori Laser TV che, espressione di 1.300 brevetti, si è ora sostanziata nei modelli L9G da 100 e 120 pollici.

La serie Hisense L9G, con un design rinnovato, adotta la tecnologia a triplo laser RGB che, facendo ricorso al Digital Light Processor XPR, riesce (via tecnologia Premium X-Fusion) a fare a meno della ruota colore generando in modo diretto e indipendente le tre componenti primarie del colore, il rosso, il giallo e il blu, ottenendo in tal modo immagini UHD 4K ricche cromaticamente (vista l’estrema copertura del 151% sulla scala DCI-P3 e del 107% sul color gamut BT.2020), e molto luminose (3.000 ANSI Lumen).

Accreditata del supporto verso l‘HLG e l’HDR10 quanto ad alta gamma dinamica, certificata tvsat 4K, la serie di proiettori L9G di Hisense – grazie all’ottica ultracorta – può ottenere immagini da 100 (sfruttando, nella versione 100L9-B12, lo schermo rigido con 1.2 di guadagno “Daylight”) o 120 pollici (nella variante 120L9-A12 con classico telo Ambient Light Rejection caratterizzato da migliori angolo visuale e rapporto di contrasto). La fluidità delle immagini, per quando si guarda un film d’azione, un evento sportivo, o si videogioca, trae invece beneficio dal connubio tra diversi parametri, tra cui una bassissima tempistica di risposta (a livello di microsecondi), e le tecnologie MEMC / Smooth Motion, che evitano l’effetto scia incrementando i dettagli e la definizione, senza andare a detrimento dei movimenti.

Sul piano delle connettività, la serie di laser TV Hisense L9G annovera una RJ45 per la LAN (comunque presenti il Wi-Fi), un paio di USB, tre HDMI, un’uscita ottica TOSLink, un ingresso mini-jack AV e un’uscita mini-jack: non meno curato è l’aspetto relativo all’acquisizione dei contenuti, che in questi terminali per l’home cinema avviene attingendo al decoder per il satellitare, a quello per il digitale terrestre, e all’interfaccia VIDAA che offre contenuti, tra proposte locali e globali suggerite in base alle abitudini dell’utente, raggruppandoli nelle categorie Arte (370 milioni di dipinti), Sport (sfruttando collaborazioni con DAZN, UEFA.TV, FITE, NBA, Red Bull TV, etc), Musica (es. da Deezer e YouTube Music, mediante i due speaker da a 20 watt predisposti per il Dolby Atmos), senza dimenticare i contenuti gratuiti per la famiglia (VIDAA Free) e l’accesso ai principali streaming services (es. RaiPlay, Chili, Rakuten, Prime Video, Netflix), alcuni dei quali con scorciatoia sul telecomando adoperabile anche per ricorrere all’assistente vocale Alexa.

Capitolo listini. Secondo quanto comunicato, la serie di laser TV Hisense L9G è disponibile all’acquisto nei prezzi consigliati di 4.999 euro per il modello da 100 pollici, e di 5.499 euro per quello da 120”.