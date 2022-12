XGIMI MoGo 2 Pro: al CES 2023 arriva il nuovo proiettore smart

Ascolta questo articolo

Nel corso del CES 2023, che si svolgerà tra il 5 e l’8 Gennaio a Las Vegas, presso la Venetian Expo Hall A-D, lo stand 52829 sarà occupato dal brand Xgimi che, oltre a mostrare alcuni prodotti (es. il Laser TV AURA e l’HORIZON Pro) vincitori del premio EISA, porterà all’attenzione del pubblico anche un nuovo proiettore della gamma MoGo, rappresentato dall’entry level MoGo 2 Pro.

Il nuovo proiettore è innanzitutto molto elegante, col suo chassis colorato in oro moka e rifinito con una texture in arenaria, tanto da aver meritato il premio “Excellent Product Design for entertainment” dal team del German Design Award. Grazie all’altezza di appena 16.6 cm e al peso inferiore al kg (2,2 libbre), il MoGo 2 Pro si sposta facilmente, risultando facilmente trasportabile e ideale in qualsiasi ambiente del proprio arredo domestico.

Il nuovo proiettore conferma le tecnologie ISA (Intelligent Screen Adaption) già conosciute, come l’allineamento smart dello schermo, Intelligent Screen Alignmen, e l’evitamento smart degli ostacoli, Intelligent Obstacle: in più, grazie a un sensore ToF 3D ideato appositamente per il prodotto, arrivano in dote un panel di tre nuove opzioni, la correzione trapezoidale automatica senza interruzioni, Seamless Auto Keystone Correction, la messa a fuoco automatica senza interruzioni, Seamless Auto Focus, e la protezione intelligente degli occhi, Intelligent Eye Protection, che fanno parte del pacchetto tecnologico ora presentato come ISA 2.0.

A caratterizzare il nuovo proiettore accessibile MoGo 2 Pro del brand cinese Xgimi saranno immagini che, per diagonale, potranno arrivare anche ai 200 pollici di dimensione, mentre la risoluzione dichiarata delle proiezioni è la FullHD (cioè a 1080p). Non mancherà il supporto allo standard HDR10, per cogliere anche i piccoli dettagli, e una luminosità misurata in 350 lumen ISO che, in un’altra più nota metrica, corrispondono a 400 ANSI lumen.

Maggiori dettagli, tra cui hardware elaborativo, OS, porte e prezzo verranno sicuramente forniti dal costruttore nell’ambito della sua comparsata al CES 2023 in arrivo col nuovo anno.