XGIMI presenta i nuovi proiettori smart della serie Horizon

Forte del successo ottenuto col modello MoGO Pro + arrivato in Italia lo scorso Ottobre, il brand cinese XGIMI, partner di Xiaomi per il settore home cinema, ha annunciato i nuovi proiettori smart della serie Horizon che, differenziati in base alle risoluzioni supportate, acquisiscono i nomi di Horizon e Horizon Pro.

Realizzati in forma di un cilindro basso e largo (20 x 20 x 13 cm), grazie all’alluminio Study risultano leggeri (2.4 kg) ed eleganti (ghiera perimetrica traforata): la lampada scelta consente di non preoccuparsi per la durata del LED, operativo sino a 30.000 ore. Nel modello Horizon standard, esternamente in grigio spaziale, la risoluzione è da 1080p, mentre la luminosità segnalata è da 2.000 Ansi Lumen: nel modello Horizon Pro, in nero opaco, si arriva al True 4K iper nitido con 2.200 Ansi Lumen, all’insegna di un’impiegabilità (dei due modelli) anche in pieno giorno, o non abbassando del tutto le tapparelle di casa.

Certificati Eye Comfort da TÜV per la riduzione della presenza di luce blu e l’assenza di sfarfallii, i proiettori XGIMI Horizon sono in grado di ottenere immagini sino a 300 pollici, coinvolgenti anche nell’accompagnamento audio, stante la presenza di due speaker da 16W ottimizzati da Harman Kardon.

La presenza della proprietaria tecnologia X-VUE a base MEMC permette di compensare il movimento a 120 Hz, in modo da ottenere immagini dinamiche sempre molto chiare, anche nelle scene più concitate: il contributo dell’intelligenza artificiale, addestrata con un centinaio di impostazioni dello schermo e un migliaio di scene, permette di riconoscere l’area dello schermo, riempiendola perfettamente con le immagini, anche in caso di proiezione non perfettamente frontale (correzione della distorsione trapezoidale), mentre la messa a fuoco automatica istantanea assicura all’utente immagini sempre messe a fuoco anche in caso di piccoli spostamenti del proiettore a causa di sopraggiunti ostacoli.

Capaci di avviarsi dopo solo 4 secondi (Fast Boot), palesando immagini perfetti dopo ulteriori 6 secondi, i nuovi proiettori Horizon di XGIMI sono animati da Android TV e, in quanto tali, possono fare a meno di dongle quali Chromecast o Fire TV stick, a fronte delle tante app di streaming che è possibile installare direttamente dal fornito Play Store di Android.

Secondo i programmi dell’azienda, i proiettori Horizon arriveranno in commercio all’inizio del prossimo mese, prezzati a 1.099 dollari per il modello da 1080p, ed a 1.699 dollari per quello in 4K, con 100 dollari di sconto ottenibili previa compilazione d’un quiz (simbolico) sul sito ufficiale di XGIMI.