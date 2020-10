XGIMI MoGO Pro +: in Italia il nuovo proiettore smart all-in-one

A distanza di pochi mesi dal varo del precedente XGIMI MoGo Pro, il brand cinese omonimo, in passato partner anche di Xiaomi, tramite il distributore Attiva S.P.A, ha annunciato l’arrivo nel Bel Paese del nuovo proiettore smart, battezzato col nome di XGIMI MoGO Pro +.

Estremamente compatto (14,7 cm di altezza, per meno di 1 kg), il nuovo proiettore palesa una forma cilindrica che lo rende agevole da spostare, con una certa versatilità anche in fase di proiezione visto che, senza dover ricorrere a supporti di terze parti, dispone di un piccolo stand sottostante, che ne varia l’angolazione. Il risultato è che è possibile proiettare anche sul soffitto, o sulla parete di una tenda da campeggio, immagini sino a 100 pollici di diagonale, risolute in FullHD, per un effetto visivo che è equiparabile alla sintesi di 4 televisioni da 50 pollici.

Dal punto di vista audio, è confermato un impianto ottimizzato da Harman&Kardon, capace di rendere la musica al meglio, indipendentemente dal genere o dalla sorgente (stante la feature “Gold Ear Philosophy“): inoltre, essendo provvisto della connettività Bluetooth, ma anche di un jack da 3.5 mm, può anche declinare la parte dedicata all’imaging, per fungere da “mero” speaker smart in tandem col proprio smartphone, tablet, o computer.

La implementazione del sistema operativo Android TV, con tanto di Play Store da cui attingere a oltre 700mila app, consente al proiettore smart XGIMI MoGO Pro + di installare sullo storage locale le app di streaming che si desidera, attingendo a ulteriori contenuti grazie al supporto verso Google Chromecast, per il mirroring da device mobile o browser per PC.

Rispetto al modello visto lo scorso Maggio, il nuovo arrivato porta in dote un migliorato e più celere autofocus laser, un meccanismo automatico per la correzione, in verticale e orizzontale, della distorsione trapezoidale, e una maggiorata autonomia, che va da un minimo di 4 (playing video) a un massimo di 8 ore (riproduzione musicale), in ragione della batteria ora portata a 12.400 mAh (vs i precedenti 10.400). L’arrivo in commercio dello smart speaker XGIMI MoGO Pro + è previsto tra una manciata di giorni, verso la metà del mese, secondo un listino quantificato in 649 euro.