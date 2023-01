CES 2023: da Samsung novità su smart tv e proiettori

Ascolta questo articolo

Al CES 2023, Samsung ha presentato diverse novità per l’intrattenimento, tra smart tv, con MiniLED e Quantum Dot Neo QLED o con MicroLED, senza dimenticare la proiezione, con appositi proiettori portable e laser 8k.

Partendo dalle serie di smart tv Neo QLED 2023, si tratta di TV che utilizzano LCD MiniLED e la tecnologia Quantum Dot Neo QLED, declinati secondo le risoluzioni native 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel), come nel caso delle serie QN95C (55, 65 e 75”), QN90C (55, 65, 75 e 85”), QN85C (55, 65, 75 e 85”), o 8K (7680 x 4320 pixel). Quello che è emerso sino ad ora è che il processore Neural Quantum si occuperà sempre dell’upscaling delle immagini, aiutandosi con alcune feature AI based, come il “Real Depth Enhancer Pro” (verosimile miglioramento del micro-dettaglio sulle immagini upscalate) e lo “Shape Adaptive Light Control” (magari in tandem con l’algoritmo dedicato al local-dimming MiniLED, con la retroilluminazione dei MiniLED che farà nuovamente affidamento su una gestione a 14 bit dei gradienti di luminanza). Assente il Dolby Vision, ci sarà molta attenzione al gaming.

La GameBar 3.0 guadagnerà (dall’estate) la funzione “MiniMap Sharing” per visualizzare su un altro schermo connesso la mappa della partita in gioco, mentre “Virtual Aim Point” evidenzierà il mirino negli sparatutto in prima persona. Sempre in tema di gaming la nuova serie di tv Neo QLED del 2023 conterà sulla certificazione AMD FreeSync Premium Pro, consentirà di riprodurre a 144 Hz il refresh rate dei giochi, supporterà il variable refresh rate VRR e nell’interfaccia Tizen metterà a disposizione il Samsung Gaming Hub con annesso accesso a varie piattaforme di cloud gaming, come Utomik, Amazon Luna, Xbox, Nvidia Geforce Now. In quota domotica, il modulo SmartThings guadagnerà la capacità di connettersi e sincronizzarsi nativamente con i dispositivi compatibili con i protocolli Matter Thread e Zigbee.

Passando alle tv con display auto emissivi, le tv con tecnologia microLED avranno diverse diagonali, con tagli intermedi da 63, 76, 89, 101 e 114 pollici e, agli estremi, esemplari da 140 e (come per il 63”) per la prima volta da 50”. Al momento non vi sono dettagli in merito alla risoluzione delle diagonali inedite da 50 e 63” che, però, potrebbero essere FullHD vista la complicazione del realizzarle in 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). Il taglio da 75”, con distanza tra i microLED molto ridotta, riesce ad arrivare al 4K Ultra e l’impiego dei subpixel microLED “CX” porta vari vantaggi: innanzitutto migliora sia la luminosità complessiva del pannello che la sua efficienza, i contenuti possono essere riprodotti sino a 240 Hz di refresh rate, vi è un tempo di risposta a 2 nanosecondi, ed è possibile gestire a 20 bit i gradienti di luminanza. A oggi il marchio ha solo reso noto che, nel corso del 2023, sbarcheranno sul mercato i nuovi modelli di questa tipologia con diagonali da 50 a 89 pollici.

Venendo ai proiettori, il modello a tiro ultra-corto The Premiere 8K adotterà una sorgente luminosa tri-laser RGB: le immagini, molto luminose (sino a 4.000 ANSI lumen), saranno riprodotte sino a 150 pollici su schermi capaci di rigettare la luce ambientale (Ambient Light Rejection) e, grazie al DLP Texas Instruments da 0,94 pollici che upscala via vobulazione XPR le immagini 4K UltraHD, avranno una risoluzione nativa 8K (7680 x 4320 pixel). Il sistema audio, da 100W, è compatibile col Dolby Atmos, mentre il sistema operativo Tizen, oltre alle funzionalità tipiche delle smart tv del gruppo, permetterà via Split Screen di suddividere in 4 lo schermo assegnando ogni porzione a una sorgente diversa.

Il rivisitato Freestyle 2023 è un proiettore portable ora a forma di torre che, rispetto al circolare modello del 2022, sostituisce i LED con una sorgente luminosa a laser. Il sistema operativo di bordo, sempre Tizen con Smart TV e app al seguito, guadagna la possibilità, via app dedicate, di far interagire con lo schermo via tocchi e gesti mentre la funzione “Edge Blending” consente di aumentare la luminosità o di raddoppiare la diagonale dello schermo unendo assieme due Freestyle 2023.