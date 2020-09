Luna: Amazon "esplora" lo spazio del cloud gaming, sfidando Google Stadia

Assieme ai nuovi dispositivi della serie Fire TV, per smartizzare gli apparecchi televisivi, ai prodotti della gamma Echo, in veste di smart speaker e display intelligenti, ed ai sistemi di sicurezza in quota Ring, Amazon, nel corso del suo evento annuale, ha tirato fuori dal cilindro anche un inedito servizio di cloud gaming, battezzato “Luna”.

Amazon Luna, simile per molti versi a Google Stadia, può essere visto come un Netflix gamico: pagando un abbonamento mensile, inizialmente pari a 5.99 dollari (stante l’esordio negli USA), si potrà accedere a una nutrita libreria di oltre 100 giochi iniziali, tra cui Resident Evil 7, Sonic Mania, Rime, GRID, Metro Exodus, Overcooked 2, The Surge 2, Brothers: A Tale of Two Sons, Panzer Dragon, etc a cui, in seguito, si aggiungeranno dei canali da “acquistare” a parte, curati da specifici editori, come nel caso di Ubisoft, che metterà a disposizione svariati titoli, comprensivi di perle del calibro di Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising, etc.

I giochi si svolgeranno sul cloud, precisamente ospitati dai server Amazon Web Services, ai quali ci si potrà connettere, via web app, dai propri dispositivi, fissi (computer e Mac), o mobili (iPad, iPhone e, prossimamente, anche Android), beneficiando di financo due flussi di streaming in contemporanea, risoluti inizialmente in FullHD@60fps e, in seguito, anche in 4K@60fps.

L’unico requisito, per poter giocare al meglio, sarà quello di comprare, a parte, uno specifico controller che, venduto per 49.99 dollari, promette di ridurre la latenza al minimo (17/30 secondi), grazie a un sistema di antenne omnidirezionali, permettendo anche di switchare da uno schermo all’altro senza passare per un nuovo pairing, visto che il controller sarà connesso direttamente con i server di Amazon.

Trattandosi di un servizio Amazon, secondo quanto comunicato dal colosso di Seattle, è prevista anche l’integrazione con Twitch: in tal modo, coloro che stanno assistendo alla trasmissione di un gioco contenuto nella presente piattaforma di cloud gaming, mediante un semplice click, potranno entrare a giocare al relativo, specifico, gioco contenuto in Amazon Luna.