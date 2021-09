Fire TV Stick 4K Max: Amazon aggiorna il suo celebre dongle per smartizzare la TV

Anche Amazon si è data agli annunci hardware proponendo, in tempo per la ripartenza dei normali palinsesti streaming post estate, il nuovo dongle HDMI (con alimentazione via Type-C) Fire TV Stick 4K Max, già in vendita sull’e-commere di Seattle al prezzo di 64.99 euro in una sola soluzione, o in cinque rate (a zero interessi) da 13 euro ciascuna, con consegne schedulate per il 7 Ottobre.

Fire TV Stick 4K Max, spedito in una confezione ecologica al 97% (stante l’impiego di materiali riciclati e di fibre di legno tratte da boschi gestiti responsabilmente), ottiene un miglioramento prestazionale del 40% grazie al nuovo processore (1.8 GHz) Mediatek MT8696 messo in coppia con la GPU IMG GE8300 (da 750 MHz, con supporto agli standard di compressione VP9, AV1, H.264 e H.265), mentre i 2 GB di RAM assicurano sia una navigazione più celere nell’interfaccia che un più pronto avvio anche delle app più pesanti. Lo storage rimane da 8 GB, ma è possibile salvare sul cloud gli acquisti digitali fatti su Amazon.

Anche i consumi energetici sono migliorati nel nuovo Fire TV Stick 4K Max: il conferimento del Climate Pledge Friendly badge su Amazon.it è derivato dal fatto che il dongle va in stand-by allo spegimento della TV, mentre la certificazione Energy Star è stata attribuita dacché ora la modalità a basso consumo energetico, rispetto al modello precedente, usa il 15% d’energia in meno.

Il nuovo dongle Fire TV Stick 4K Max supporta lo streaming in 4K UHD, i formati HDR (HDR10 e Dolby Vision) mentre, quanto a output sonoro, permette di riprodurre l’immersività surround del Dolby Atmos (in tandem con impianti audio compatibili), supporta il Dolby multi-canale, e si connette a dispositivi quali Echo Studio o gli speaker (di 4a gen) Echo in wireless. A proposito delle connettività senza fili, il Bluetooth passa alla generazione 5.0 ed il Wi-Fi (via modem Mediatek MT7921LS) al Wi-Fi ax/6 (con più banda a disposizione, anche meglio gestita nel caso allo stesso router compatibile siano connessi diversi dispositivi). In più, entra a disposizione in modo automatico una modalità a bassa latenza quando si riscontra l’esecuzione di contenuti videoludici da Amazon Luna.

Grazie al migliorato (ora con il tasto per switchare tra le sorgenti, quello per il Mute e i rimandi rapidi ad Amazon Music, Prime Video, Disney+ e Netflix) telecomando, si ha accesso ai comandi vocali verso Alexa, per cercare i contenuti preferiti (es. su alcuni celebri servizi installabili dallo store, come Mediaset Play, RaiPlay, DAZN, Spotify, Apple TV+, Apple Music), ma anche per gestire la domotica compatibile: sotto quest’ultimo aspetto, servendosi della funzione Live View Picture-in-Picture, si può continuare a guardare la TV mentre in una finestrella si controlla il videocitofono o la videocamera di sorveglianza. Sempre via telecomando, è possibile regolare volume e alimentazione di TV e soundbar purché siano compatibili.