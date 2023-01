CES 2023: Hisense in campo tra domotica, smart tv e smart home

Ascolta questo articolo

Al CES 2023, anche il brand cinese Hisense si è scatenato in fatto di novità, anticipando diverse soluzioni per l’intrattenimento domestico, ma anche per la smart home, di cui forniamo una breve carrellata.

Sempre impegnata nel proporre nuove smart tv con Mini TV LED ULED, Hisense, che ha chiuso il 2022 come secondo produttore al mondo quanto a spedizioni di TV, ha annunciato anche il varo di modelli con la tecnologia ULED X. In questo caso si tratta di modelli che, dal ricorso al Hi-View Engine X, ricaveranno angoli di visione incrementati del 30%, ma anche contrasti più profondi, per un’esperienza particolarmente coinvolgente che, come si vedrà, conterà pure sull’audio.

Restando nell’ambito dell’immagine, i televisori LCD ULED X, già premiati col CES Innovation Award, grazie alla tecnologia Mini-LED X, potranno schierare più di 5.000 zone per il local dimming, il controllo locale della luminosità, con la conseguenza che si riuscirà ad arrivare a picchi di 2.500 nits di luminosità. Se ancora non bastasse, sarà possibile spingere “la capacità del display oltre i suoi limiti” grazie al Dynamic X-Display.

Tra le Laser TV 8K (in sostanza dei proiettori) arrivano i modelli L9H e L5H che adottano una sorgente di luce tramite un laser a tre colori. Questi prodotti in edizione limitata vantano il supporto al Dolby Vision, e ottimizzano l’immagine anche grazie a nuovi schermi di proiezione ALM ad alto guadagno, che assicurano immagini più nitide e luminose. Sul piano del suono, che conta su un sistema audio a 3.1.2 canali, hanno il supporto a DTS Virtual:X e Dolby Atmos e a beneficio di entrambi gli elementi, suono e immagine, vantano la certificazione IMAX Enhanced. Tra le sorgenti dei contenuti annovereranno l’integrazione di un sintonizzatore TV.

Nel ramo della domotica il progetto ConnectLife renderà più semplice e divertente la gestione della casa smart con i prodotti Hisense compatibili, a cui porterà in dote diverse funzioni utili. Ad esempio, sul forno a vapore Hisense Smart Combi, all’insegna della tecnologia Hisense Future of Cooking, sarà possibile ottenere il rilascio automatico del vapore, e scansionare la cottura, che potrà avvenire anche a zone.