Unihertz annuncia l’imminente rugged phone 5G "TikTok" con display secondario

Il brand cinese Unihertz nel corso del tempo ha sfoderato smartphone decisamente interessanti, come il Jelly 2, microscopico con 4G e Android 10, il simil Blackberry “Titan“, e il Titan Pocket, sempre con tastiera fisica spaziosa, ma anche corazzato. A tali ed altri modelli se ne aggiungerà presto, data la conclusione proficua della relativa campagna di crowdfunding intrapresa su Kickstarter.

Il venturo smartphone di Unihertz risponde al nome di Unihertz TikTok, per una ragione ben precisa: sul retro, propone uno scherma simile a un orologio, steso in orizzontale e senza cinturino, sul quale campeggia un display circolare secondario da 1.3 pollici, risoluto a 360 x 360 pixel, che può essere occupato da una delle 16 “watchface” disponibili (o con un’immagine personale), ma anche essere adoperato per guardare l’ora, ricevere le notifiche, guardare gli eventi del calendario, gli avvisi di chiamata, lo stato di carica della batteria, gestire il player musicale, o financo scattarsi un selfie, usando la fotocamera principale posteriore da 48 megapixel (autofocus), capace di realizzare anche video FulHD in 16.9, affiancata da un sensore secondario fittizio.

L’Unihertz TikTok, impermeabile secondo il grado IP68, ha una forma esagonale, per attutire le cadute sugli angoli e, lungo il perimetro, propone in alto un emettitore di infrarossi, a destra il pulsante di accensione che fa anche da scanner biometrico per le impronte e il bilanciere del volume, mentre a sinistra si trova lo slot per le due SIM, entrambe predisposte per il 5G (a meno che non si usi uno dei due spazi sul carrellino per collocarvi una microSD). Sempre a sinistra si trovano due pulsanti colorati programmabili a cui associare una funzione accessoria (es. il walkie talkie) o uno degli strumenti per l’outdoor preinstallati sul sistema operativo, Android 11. In basso, si trova un piccolo lembo che blinda la porticina microUSB Type-C, alla quale si può collegare l’adattatore per jack da 3.5 mm in modo da usare auricolari cablati del vecchio tipo, che facciano da antenna alla Radio FM installata.

Il display frontale è un pannello LCD da 6.5 pollici risoluto in FullHD+ (1080 x 2340 pixel) con un notch a goccia che ospita una selfiecamera da 8 megapixel (fuoco fisso), mentre la fronte del device alloggia un LED di notifica: lungo lo schermo è presente un leggero rilievo di 1 mm, che evita che si appoggi il vetro direttamente a una superficie piana, graffiandolo.

All’interno, assieme a vari sensori, tra cui un barometro, una bussola e un tachimetro, si trova anche il modulo NFC per i pagamenti contactless, il modem per le connettività Bluetooth 5.1, GPS (Beidou, Glonass) e il Wi-Fi ac dual band (hotspot, direct) e, ovviamente, sì da collocarlo nella fascia media, l’octacore Dimensity 700, già apprezzato nei rivali Blackview BL5000, Ulefone Armor 12, Doogee V10, e Oukitel WP15: la RAM si ferma a 8 GB, mentre lo storage (UFS 2.1), espandibile, arriva a 128 GB. Dulcis in fundo una menzione al fattore autonomia, affidato a una batteria da 6.000 mAh, non removibile, caricabile rapidamente a 30W.