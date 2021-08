Ulefone Armor 12: ufficiale il rugged phone 5G con cover antibatterica, wireless charge e audio stereo

A poco più di un mese di distanza dall’elegante smartphone economico Note 6, il marchio cinese Ulefone torna in campo con uno smartphone, attraverso il corazzato e autonomo Armor 12 5G, animato da Android 11 col classico kit di strumenti digitali per l’outdoor (bussola, compasso, filo a piombo, goniometro, campanella d’allarme, etc).

L’Ulefone Armor 12 (175,9 x 82,5 x 14,25 mm, 296 grammi) rende onore al suo nome con le certificazioni di impermeabilità IP68 e IP69K (garantite sulle parti esposte con macromolecole che respingono l’acqua, e con le porte microUSB 2.0 Type-C e slot per Dual SIM/MicroSD sino a 1 TB ottimizzate per respingere ogni infiltrazione), oltre che con quella di resistenza militare MIL-STD-810G. Sui lati sono presenti (con sblocco in 0.1 secondi) sia lo scanner per le impronte digitali (aggiuntivo rispetto al Face Unlock) che un tasto programmabile (es. per torcia, SOS, funzione walkie-talkie, screenshot, registrazione audio).

Il frontale propone un display LCD da 6.52 pollici risoluto in HD+ secondo un aspect ratio a 16:9, sormontato da un notch waterdrop per la selfiecamera, da 16 megapixel (f/2.2). Il retro, beneficiato da un rivestimento agli ioni d’argento per evitare il proliferare dei batteri allinea a sinistra una quadrupla fotocamera, da 48 (principale, f/1.8, modalità notturna e pro, pixel binning 4-in-1 per foto da 12 megapixel con pixel da 1.6 micrometri, video sino al 1440@30fps), 8 (ultragrandangolo a 120°. f/2.2), 2 (macro) e 2 (profondità) megapixel.

In basso, con una forma a “lisca di pesce” (presente anche nel modulo della postcamera e, come tema di design, sui frame laterali), si trovano due speaker super lineari 1216, Hi-Fi e simmetrici, con cavità sonora a 1.6cc, ampiezza sonora da 0.65 mm, unità sonora a 7 magneti, capaci di garantire un volume di 106 decibel. Sempre in ambito audio, va annotata la presenza dell’algoritmi SKtune V5 con 15 livelli di equalizzazione, e la possibilità di usare la Radio FM senza la necessità d’inserire le cuffie nel jack perché facciano da antenna.

Cuore pulsante dell’Ulefone Armor 12, assieme alla GPU Mali-G57 MC2, è il processore octacore (2.2 GHz) a 7 nanometri MediaTek Dimensity 700 supportato da 8 GB di RAM e da 128 GB di storage espandibili: la batteria, da 5.180 mAh (22 ore di conversazione), può essere caricata rapidamente via cavo (18W) e in wireless (a 15W), ed è anche possibile sfruttarla come powerbank grazie al reverse charging.

Implementato con connettività come il Dual SIM con 4 e 5G (chiamate VoNR/VoLTE), il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.1, l’NFC per Google Pay, e il GPS (Beidou, Galileo, Glonass), l’Ulefone Armor 12 è in prevendita (sino al 27 Agosto) su Aliexpress al prezzo scontato di 244,71 euro, nelle colorazioni nero o arancione.