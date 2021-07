Ulefone Note 6: ufficiale lo smartphone super economico con Android 11 Go Edition

Nel mentre si prepara a far esordire il suo nuovo battery phone ipercorazzato, il marchio cinese Ulefone, già reduce da un rugged phone 5G based e dal suo primo tablet, ha presentato anche l’inedito Ulefone Note 6, un elegante smartphone low cost, prezzato ad appena 89.99 dollari (circa 76 euro).

L’Ulefone Note 6 (73.4 x 155.4 x 8.5 mm, per 155 grammi) ha una scocca in plastica cadenzata nelle 4 colorazioni rosso, nero, viola, verde, con piacevoli sezioni trasversali della stessa tonalità ma progressivamente più chiare, e angoli arrotondati: di lato sono presenti, a destra, solo il bilanciere per il volume e il tasto di accensione / spegnimento, ma non uno scanner per le impronte digitali, assente. Frontalmente, le cornici appaiono bene ottimizzate su tutti i lati, compreso quello alto, dove l’unica concessione è un notch a goccia pe rla selfiecamera, da 2 megapixel, con face unlock: il resto dello spazio, sopra un mento appena più pronunciato, spetta al display, un pannello LCD da 6.1 pollici risoluto in HD+ (cioè a 1560 x 720 pixel con 282 PPI), secondo un aspect ratio a 19.5:9.

Sul retro, un bumper bicolore che ricorda vagamente lo stile dello Xiaomi Mi 11 Lite propone, in un elissi verticale, una doppia fotocamera, con un sensore principale da 5 megapixel e uno accessorio, assistito via AI, sempre da 5 megapixel: di fianco, invece, a precedere la scritta “AI Camera” vi è un Flash dual LED.

Per l’assetto logico del Note 6, Ulefone ha previsto un processore della ex Spreadtrum ora Unisoc, in veste del quadcore (1.3 GHz) SC7731E messo in coppia con la GPU ARM Mali-400 MP2: la RAM ammonta a 1 solo GB mentre lo storage, espandibile a 128 GB via microSD (senza rubare spazio alle due SIM, predisposte però per il solo 3G Globale), non supera i 32 GB, all’insegna di specifiche che rendono necessario il ricorso alla Go Edition (cioè light) di Android 11.

Provvisto di una batteria da 3.300 mAh, caricabile via microUSB 2.0 alla non veloce potenza di 5W ma comunque sufficiente per 250 ore di stand-by e 12 ore di conversazione telefonica, il cheap phone Ulefone Note 6 preserva le connettività base che, oltre a quelle già menzionate, si completano col GPS assistito (per Beidou, Glonass), il Wi-Fi n, il mini-jack da 3.5 mm, ed il Bluetooth 4.2 LE (A2DP).