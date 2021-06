Ulefone Tab A7: ufficiale il tablet low cost con 4G e Android 11

Apprezzata abitualmente per i suoi smartphone robusti e/o molto autonomi, l’azienda cinese Ulefone ha svelato il suo primo tablet, noto come Ulefone Tab A7, già in commercio tramite l’importatore Aliexpress, al prezzo di 142.65 uro che, dal 21 Giugno, saranno promozionalmente calati a 133.73 euro (con uno smartwatch in regalo per i primi 5 fortunati acquirenti).

Ulefone Tab A7 (243.6 x 162.4 x 7.9 mm) ha uno chassis in metallo sottoposto a un’elegante lavorazione di precisione: a destra si possono scorgere, sul lato lungo, i pulsanti di accensione / spegnimento, il bilanciere per il volume, il foro per il reset, e una microUSB Type-C: l’altro lato lungo, lo stesso sul quale sono situati i due speaker stereo (sottoposti ad amplificatori AW8736 di classe K), quando posto in orizzontale, può essere impiegato anche per connettervi magneticamente, via PIN, una tastiera con cover (da comprare a parte) per una produttività più comoda nel redigere complessi e lunghi documenti.

Sul piano multimediale, il tablet Ulefone Tab A7, coordinato lato software da Android 11, propone un display LCD da 10.1 pollici, risoluto in FullHD, con ottimi angoli di visuale (IPS), e supporto ad una modalità a bassa emanazione di luce blu come pure alla funzione dello Split Screen, per usare due app affiancate in contemporanea (es. anche per confrontare due istanze documentali di Word online).

La fotocamera anteriore, posta su una delle due lunghe cornici frontali, arriva a 5 megapixel di risoluzione e cura la sicurezza attraverso la biometria del face unlock mentre, sullo spallino di sinistra, dietro, assieme a un Flash LED, è presente la (un po’ sporgente) fotocamera posteriore, da 13 megapixel (video a 1080p), usabile anche per scansionare i documenti, oltre che – come di consueto – per immortalare i soggetti terzi.

Chiamato a compiti di media difficoltà, il processore octacore (1.6 GHZ) Unisoc SC9863A si avvale di 4 GB di RAM e di 64 GB di storage, ampliabile di altri 128 GB via microSD: la batteria, dimensionata a 7.680 mAh (valevole per 465 ore di stand-by o 30 ore di telefonate), può essere caricata a 10W, fornendo energia adeguata anche al segmento delle connettività, inclusivo di GPS (Beidou, Glonass), Wi-Fi ac a doppia banda, Bluetooth 5.0, dual SIM con 4G, e mini-jack da 3.5 mm.