Ulefone Armor 11T 5G: ufficiale il nuovo rugged phone con 5G

Senza troppa enfasi, il costruttore cinese Ulefone ha annunciato un nuovo smartphone corazzato, secondo la certificazione militare MIL-STD-810G, e impermeabile (IP68 e, contro spruzzi ad alte pressioni o temperature, IP69K): si tratta del rugged Ulefone Armor 11T 5G che, in più, beneficia del sistema operativo Android 11, oltre che delle più recenti connettività mobili.

Ben protetto agli angoli, e con i frame laterali in metallo, lo chassis (163,8 × 81,6 × 14,2 mm, per 293 grammi) dell’Ulefone Armor 11T 5G presenta un notch a goccia d’acqua, per la selfiecamera da 16 megapixel (f/2.0, con face unlock), mentre il resto della superficie anteriore, secondo un aspetto panoramico a 19.5:9, presenta un display LCD IPS da 6.1 pollici, risoluto in HD+ (720 x 1560 pixel), con una densità di pixel per pollice pari a 280 PPI.

Di lato non manca un pulsante personalizzabile: lo scanner per le impronte digitali, però, è situato dietro, ma non al centro. L’oblò a prova di indice destro (o di pollice sinistro, visto dove si trova) è situato sopra la termocamera laterale, da 5 megapixel, che – visualizzando le immagini nello spettro dell’infrarosso – si dimostra utile sia per settare la scala colore, che per fare caccia fotografia (vedendo gli animali al buio), o per misurare la temperatura in un preciso punto, magari quando si è intenti a far manutenzione ed occorra appurare una qualche anomalia termica in un impianto elettrico o idraulico invisibile a occhio nudo.

Nello square posto poco sopra, sempre a sinistra, assieme al Flash LED è presente una tripla fotocamera, da 48 (principale, Sony IMX582, f/1.89, angolo visuale da 79°, pixel da 0.8 micron), 2 (macro) e 2 (profondità) megapixel. Assieme alla scheda grafica ARM Mali G57 MP4 gioca un ruolo di rilievo il processore, a 8 nanometri, proposto da Mediatek, con la sigla MT6873: nella fattispecie, ci si trova al cospetto dell’octa-core (2.0 GHz di punta) Dimensity 800, che mette a disposizione il modem per il 5G, venendo coadiuvato, in termini di memorie, da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage non espandibile.

L’array delle connettività dell’Ulefone Armor 11T prevede il dual nanoSIM, anche il 4G, l’NFC per i pagamenti, il GPS (Glonass, Beidou, Galileo), il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0, e la microUSB Type-C: quest’ultima carica rapidamente, a 18W col cavo, o a 10W in wireless Qi, la corposa batteria che, dimensionata a 5.200 mah, promette uno stand-by di 537 ore e, quanto ad autonomia operativa effettiva, un equivalente di 27 ore di telefonate.

In conclusione, in favore di quanti volessero accaparrarsi il device in questione, lo spot del costruttore ha reso noto che la relativa commercializzazione inizierà su Bangood dal 17 Giugno (con spedizioni dal 20), al prezzo di 649.99 dollari, circa 536,08 euro anche se, nella fase di pre-order, dal 7 al 16 dello stesso mese, si è potuto beneficiare del prezzo lancio di 499,99 dollari, pari a pressappoco 412 euro.