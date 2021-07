Blackview BL5000: ecco il nuovo top gamma rugged, per gamers, con Dual 5G

Ormai da tempo Blackview sta innovando il settore della telefonia rugged con modelli avanzati, come nel caso del BL6000 Pro provvisto di 5G e del BV9800 Pro con termocamera: all’appello mancava il gaming, all’insegna di una lacuna colmata (per 399.99 dollari, circa 358.27 euro, su Bangood, ove vi sarà una breve promo lancio per 299.99 dollari) con l’imminente arrivo del top gamma Blackview BL5000.

In quanto corazzato, il Blackview BL5000 (64*80.4*12.8mm, per 270 grammi, nei colori nero, verde, arancione) non si fa mancare le consuete certificazioni d’impermeabilità IP68 e IP69K, come pure la resistenza di grado militare MIL-STD-810G contro urti, cadute e ambienti estremi: l’IceMode, invece, permette al dispositivo di funzionare anche a 30 gradi sotto zero. Il frontale propone una piccola cornice che, in alto, cela un minuscolo (4 mm) foro per la selfiecamera da 16 megapixel (Portrait Color e Smart AI Beauty), sostanziata nel sensore Samsung S5K3P9SP capace di usare la tecnologia TetraPixel per ottenere foto più luminose e con poco disturbo (combinando 4 pixel in 1), mentre un miglioramento nelle aree luminose viene ottenuto dall’algoritmo Remosaic che riorganizza i pixel per sfornare foto più vivide.

Il restante spazio del lato A spetta ovviamente al display LCD IPS da 6,36 pollici, con risoluzione FullHD+, aspect ratio da 19.5:9, 400 pixel per inch (PPI), 60 Hz di refresh rate e 120 Hz di touch sampling: ad offrire ulteriori miglioramenti visivi concorrono due tecnologie, tra cui l’HyperEngine e la MiraVision di Mediatek. A destra, nel pulsante d’accensione, è celato lo scanner per le impronte digitali.

Il retro, in un suggestivo modulo scudiforme, propone una dual camera, formata da un sensore principale da 12 megapixel (Sony IMX362, f/1.75, lenti a 6 elementi, 1/2.55″, Super Night Mode, HDR 2.0, raffiche di 10 foto per secondo, video 2K, con messa a fuoco resa rapidissima – 0.03 secondi – grazie alle tecnologie Dual Pixel e VCM a circuito chiuso) e da uno ultragrandangolare, da 16 megapixel, capace di catturare maggiori dettagli in orizzontale grazie al campo visuale di 125°. A completare il segmento multimediale è uno speaker ultralineare 1217, con un’estesa (0.9cc) cavità di risonanza e un sistema smart di amplificazione di potenza.

Capace di spingersi al massimo, grazie al sistema di dissipazione termica a liquido con heatpipe 3D in rame, il processore octacore MediaTek Dimensity 700, realizzato a 7 nanometri, si avvale di 8 GB di RAM (LPDDR4X) e di 128 GB di storage (UFS 2.2): dotato di NFC multifunzione, come pure di 5G su ambedue le SIM, di Bluetooth 5.2 e Wi-Fi ac, di GPS (BeiDou, Galileo, Glonass), il Blackview BL5000 spicca anche per la tecnologia legata all’autonomia: la batteria, da 4.980 mAh, può caricarsi del tutto in 78 minuti, grazie al fast charge da 30W con un cavo Type-C angolato a L, assicurando un giorno di funzionamento intenso (od 8 ore di gioco) ma, grazie alla modalità UltraSave, può risparmiare il 40% di energia in più.

A coronamento dell’insieme, Blackview BL5000 adotta, su Android 11, l’interfaccia proprietaria Doke OS 2.1, che porta in dote (oltre a temi e sfondi per gamers) anche una Game mode (evitando che notifiche e chiamate provochino errori nel mentre si gioca).