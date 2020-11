Blackview BL6000 Pro: il medio-gamma 5G più resistente al mondo

Sempre “sul pezzo” quando si tratta di smartphone rugged, Blackview ha annunciato l’arrivo in commercio, tramite una campagna di crowdfunding (Indiegogo), dello smartphone medio-gamma Blackview BL6000 Pro (399.99 dollari, con uno sconto del 42% sul prezzo finale), presentato come il telefono con 5G più resistente al mondo.

Con uno chassis in plastica rinforzata dalla gomma, ed un vetro frontale Gorilla Glass 3 per attutire gli urti e le cadute (da 1.5 metri d’altezza, come da certificazione MIL-STD-810), il Blackview BL6000 Pro (166,7 x 81,3 x 12,8 mm, per 273 grammi) resiste anche alle immersioni in acqua (per mezzora a 1.5 metri di profondità, IP68) ed agli spruzzi d’acqua ad alta pressione e temperatura (IP69K), grazie ad una particolare tecnica di nanostampaggio. A smussarne un po’ la natura “burbera” intervengono le diverse colorazioni possibili: Iceber Silver, Graphite Black, Mist Grey.

Blackview BL6000 PRo non è solo muscoli: il frontale, forato in alto a sinistra, assicura un’ampia superficie visuale grazie a un display LCD da 6.36 pollici, con risoluzione FullHD+ (400 PPI), ben leggibile all’aperto (scarsi riflessi, in virtù della struttura In-Cell): sul piano dell’accompagnamento sonoro, è presente la Radio FM.

Dilettarsi con la fotografia è un’altra delle cose possibili, col Blackview BL6000 Pro: la selfiecamera, abilitata al Face Unlock, è una Samsung S5K3P9-SP da 16 megapixel (video a 720p) mentre, sul retro, 4 suggestivi oblò laterali incolonnano, assieme al Flash LED, una triplice postcamera, capace di effettuare ritratti subacquei e di Portrait Color (colore solo sul soggetto, con lo sfondo grigio), da 48 (Sony IMX582, HDR, Night Mode migliorato del 30%, video in 4K@30fps), 13 (ultragrandangolo a 120°), e 0.3 (profondità) megapixel.

Corredato di uno scanner per le impronte digitali, sul lato, Blackview BL6000 Pro è mosso da un processore octacore (2 GHz) MediaTek Dimensity 800, realizzato a 7 nanometri e abbinato a una GPU Mali G57 MP4: la RAM (LPDDR4x) arriva ad 8 GB, mentre lo storage (UFS 2.1), espandibile, ammonta a 256 GB. Onde sostenere l’utente nelle fasi si gaming, è previsto un sistema di dissipazione a liquido con 3 strati di grafite e heatpipes in rame.

In termini di connettività, nel Blackview BL6000 Pro è possibile far affidamento sul Wi-Fi n dual band, sul Bluetooth 5.0, sul 4G global, sul 5G (un film di 2 ore scaricato in 10 secondi) standalone e non (Sub 6 GHz), sul Dual SIM, senza contare l’NFC per i pagamenti contactless, il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo) migliorato con il barometro (utile anche per le previsioni meteo), il jack da 3.5 mm, e la microUSB Type-C (OTG) per la ricarica della batteria, da 5.280 mAh (24 ore di chiamate, 11 ore di video, 35 ore di playing musicale, 10 ore di gaming). Chiude il sistema operativo, Android 10, con la consueta cassetta degli attrezzi Blackview per l’outdoor, e la modalità IceMode, che consente di sfruttare le funzioni base del telefono anche stando a 30 gradi sotto zero.