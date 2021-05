Titan Pocket: in arrivo il nuovo mini smartphone con tastiera in stile Blackberry

A due anni di distanza dal predecessore, il brand cinese Unihertz ha portato, in crowfounding su Kickstarter, per la cifra di 165 euro circa (per gli early birds), il nuovo mini smartphone con tastiera in stile Blackberry, il Titan Pocket, migliorato sotto diversi punti di vista, col beneficio software di Android 11.

Rispetto al modello precedente, di cui raccoglie l’eredità il nuovo e corazzato Titan Pocket è più compatto del 31% (132,5 x 73,2 x 16,8 mm) e più leggero del 30% (216 grammi): il look non diverge da quello d’un comune device irrobustito, sebbene sia suggestiva la “H” in alluminio, posta a protezione della back cover, su cui si staglia, centralmente in alto, una fotocamera principale da 16 megapixel.

Il frontale, sotto una spessa cornice superiore in cui è posta la selfiecamera da 8 megapixel, propone un piccolo display LCD da 3.1 pollici, risoluto in HD (716 x 720 pixel), con una buona densità di pixel per pollice, pari a 328 PPI: poco sotto, si trova una tastiera fisica somigliante ai primi telefoni evoluti del brand canadese della Mora, abilitato al multilingua, e predisposto per supportare la gesture dello swipe quando si intenda eseguire lo scrolling sullo schermo.

Lo scanner per le impronte digitali, necessario a proteggere accesso al device, dati e transazioni, risulta concretizzato nel tastino rettangolare nella prima riga della tastierina fisica.

Non è da top gamma, ma rientra dignitosamente nella fascia media, la scheda tecnica interna, col processore octacore (2.1 GHz) Helio P70 di Mediatek appoggiato da 6 GB di RAM e da uno storage, espandibile via microSD, dimensionato a 128 GB (di tipo UFS 2.1). Il comparto connettività, col Dual SIM ibrido (quindi, optando per più storage si rinuncia alla seconda SIM) per il 4G, comprende anche il GPS (Glonass, Beidou), il Wi-Fi ac, il Bluetooth 4.1, il mini jack da 3.5 mm, la NFC, la porta a infrarossi (sì da poterlo usare come telecomando), e una microUSB Type-C per caricare la batteria, da 4.000 mAh.