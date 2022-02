Alldocube iPlay 40 Pro: ufficiale il tablet low cost 4G con maxi batteria

Reduce dall’ottimo risultato ottenuto lo scorso anno col modello iPlay 40, tanto da conservarne design e dimensioni, il brand cinese Alldocube ha annunciato il successivo tablet migliorativo iPlay 40 Pro, animato da Android 11 (senza bloatware, ma con una semplificazione delle notifiche, uno screen recorder molto pratico e uno switch multi-account in stile Android 13).

Alldocube iPlay 40 Pro ha una scocca (248.1 x 157.9 x 8.2 mm, per 475 grammi) in alluminio che, grazie all’ottimizzazione degli spazi interni, è riuscita ad aggiungere 200 mAh in più alla batteria, portandola a 6.200 mAh, con la conseguenza di assicurare, a carica completa via microUSB Type-C, 10 ore di riproduzione video o 7 ore di video streaming (tenendo la luminosità a metà), con un’ottima gestione anche dei consumi “a bocce ferme” (del 4% in stand-by nell’arco di 24 ore). Lungo il perimetro, a destra si trovano il pulsante d’accensione e quello per il volume, mentre a sinistra è posto lo slot ibrido per due SIM 4G o per una SIM e una microSD (max 2 TB).

Lo schermo del tablet Alldocube iPlay 40 Pro, con angoli arrotondati a ripercorrere le analoghe curvature del telaio, è un pannello LCD IPS da 10.4 pollici risoluto in FullHD (2000 x 1200 pixel), con supporto al multi-tocco (10 dita), molto luminoso (580 lux), regolabile nella temperatura del colore, nella luminosità (via sensore di luce ambientale), e con una modalità a bassa emissione di luce blu, purtroppo però senza il supporto del Widevine L3 (tal che Prime Video e Netflix possono essere riprodotti solo a bassa risoluzione).

La selfiecamera, con face unlock, è da 5 megapixel, mentre sul retro, con autofocus e Flash LED, vi è una monocamera da 8 megapixel, predisposta per time-lapse, slow-motion, modalità notturna, modalità panorama e pro, raffica. Sul versante audio, manca il mini-jack da 3.5 mm, ma sono presenti 4 speaker (due sul lato corto alto e due su quello opposto) per un sound immersivo che, grazie alle cavità audio Box, non sacrificano i bassi (come per altri prodotti simili).

Abbinato alla GPU Mali G52 3EE, il processore a 8 core (2.0) Unisoc Tiger 618, già visto nei rivali di Samsung, Teclast, Chuwi, HTC, e Blackview, qui si avvale di veloci e cospicue memorie tanto per la RAM (12 GB/s), ammontante a 8 GB, quanto per lo storage (243 MB/s di velocità in lettura, 190 MB/s di velocità in scrittura), da 256 GB. In conclusione del quadro tecnico inerente al tablet Alldocube iPlay 40 Pro, in vendita su Bangood a 193.58 euro (con sconto del 15% sul prezzo di listino), concorrono le connettività con, oltre al già citato Dual SIM 4G, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0 e il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo).