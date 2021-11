Blackview Tab 11, Tab 6 e Tab 6 Kids: in arrivo i nuovi tablet con Android 11

Nata 9 anni fa come brand di telefonia corazzata, la cinese Blackview si è col tempo espansa in altri segmenti, tra cui quello dei notebook, e dei tablet. Proprio l’ultimo ambito è stato oggetto di un fresco annuncio in merito a nuovi prodotti in arrivo. Forte dei buoni risultati ottenuti, anche nel mercato europeo, con i modelli Tab 9 e Tab 10, Blackview ha rimpolpato il proprio assortimento di tablet con tre nuovi modelli, sul conto dei quali ha appena fornito gustose indiscrezioni.

Il modello di punta sarà costituito (dall’11 Novembre) dal Blackview Tab 11, certificato Widevine L1 per poter eseguire anche i contenuti (dal 1080p in su) di Netflix e Disney+: quest’ultimo, ideato in tre colorazioni (tra cui Teal Green), entro il perimetro con bordi piatti in stile iPad Pro, sarà equipaggiato con un display da 10.36 pollici risoluto in 2K e, grazie ai progressi del brand nell’ottimizzazione hardware-software, con 6.580 mAh di batteria otterrà la stessa autonomia del predecessore che, come noto, aveva una batteria decisamente monstre, da 7.480 mAh.

Sul piano computazionale, il Tab 11 sarà animato dal processore octacore (2.0 GHz) Unisoc T618 che, abbinato a una GPU ARM Mali-G52 MP2, realizzato a 12 nanometri, dovrebbe assicurare prestazioni persino superiori a quelle dei più quotati rivali MediaTek P70 e Qualcomm 660: in tema di memorie, la dotazione prevista è di 8 GB per la RAM e di 128 per lo storage. Il sistema operativo sarà Android 11 con un adeguamento dell’interfaccia dei suoi telefoni, la Doke OS_P 2.0, qui predisposta per supportare al meglio il multi-tasking (via schermo diviso) e con l’app Note in ragione della quale si potranno prendere appunti anche con immagini e audio.

Indirizzati (dal 15 Novembre) a chi cerca una maggiore portabilità, i tablet Tab 6 (nei colori Truffle Gray, Peach Gold, Macaron Blue e con custodia standard), e Tab 6 Kids (nel tono Truffle Gray, con custodia anti-urto nei colori Donut Blue e Pudding Pink) condividono diverse specifiche, come la batteria da 5.580 mAh, un processore octacore (2.0 GHz) Unisoc Tiger T310 con piattaforma DynamIQ, un display da 8 pollici e la medesima interfaccia Doke OS_P 2.0.

Il Tab 6, provvisto dell’app Note per aiutare gli studenti a prendere appunti digitandoli, registrando le lezioni o fotografando la lavagna, si qualifica quale alternativa più grande allo smartphone, in ragione del suo Dual SIM con 4G, ma anche come alternativa ai Kindle, visto che si ha un display più grande (8 vs 6”), più spazio d’archiviazione (32 GB espandibili di 128 vs 8), potendo comunque contare su una modalità lettura per assicurare un comfort visivo in stile e-ink.

Sempre con la stessa dimensione di batteria e il Dual SIM 4G, il Tab 6 Kids aiuterà i bambini a tenersi sempre in contatto con i genitori, ritrovando facilmente la strada di casa grazie al GPS (con A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass): in dotazione al device in questione arrivano anche i potenti speaker Box, per evitare che i pargoli indossino le cuffie rovinandosi l’udito, e diverse soluzioni software: queste ultime, oltre ai temi ad hoc ed alla modalità lettura, annoverano anche l’hub iKids, con parental control e contenuti educativi e divertenti.