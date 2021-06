Blackview Tab 10: ecco il tablet premium con 4G, maxi batteria e Android 11

Da ormai un anno procede con una certa regolarità il lancio di tablet dell’azienda cinese Blackview che, un tempo nota solo per i suoi rugged phone, ha appena ufficializzato il nuovo tablet premium Blackview Tab 10, che va a far compagnia all’ancor recentissimo predecessore dello scorso Maggio.

Il Blackview Tab 10 esibisce uno snello (8.8 mm di spessore) chassis in alluminio cadenzato nelle nuance argento, oro, e grigio. Posto in verticale, sul lato corto alto propone una selfiecamera da 8 megapixel, col restante spazio che permette di assegnare una diagonale di ben 10.1 pollici al display LCS IPS risoluto in FullHD+. Il retro, sullo spallino di sinistra, propone – in un recinto rettangolare – una main camera Sony (IMX258) da 13 megapixel (video a 1080p@30fps), con modalità Pro, foto in bianco e nero, e Flash LED.

Posto su un lato il pulsante on-off ed il bilanciere del volume, e su quello opposto uno slot, attraverso il carrellino di quest’ultimo il Blackview Tab 10 è in grado di ospitare due SIM col 4G, sì da non vincolarsi all’uso solo sotto rete Wi-Fi 5 dual band, o una SIM e una microSD, per guadagnare sino a 128 GB di spazio, in appoggio allo storage, qui ammontanti a 64 GB.

A coordinare le componenti del Blackview Tab 10, lato hardware, bada il processore octacore (2.3 GHz) Helio P22T (MT8768T) con la GPU IMG PowerVR GE8320, mentre la RAM è dimensionata a 4 GB: nel caso del software, è a regime Android 11, ma sotto l’interessante interfaccia proprietaria Doke_P 1.0 OS, che porta in dote icone con effetto stereoscopico (via gradiente e trasparenza), una modalità gaming, un risparmio energetico basato sul congelamento delle app inutilizzate, una modalità slit-view per il multi-tasking, e la possibilità di concentrarsi sulle info davvero importanti impostando una sfocatura gaussiana sullo sfondo.

Degno completamento per il quadro tecnico del Blackview Tab 10 è la batteria, da 7.480 mAh che, caricata via microUSB Type-C, garantisce 25 giorni di stand-by, 30 ore di riproduzione musicale, 7.5 ore di navigazione web, 25 ore di telefonate, 5.5 ore di gaming e 6 ore di video playing. Attualmente, il device è proposto su Aliexpress con uno sconto del 30% sul prezzo finale, a 124,35 euro: optando per il kit da 155,44, si avrà in dote, sì da farne un netbook, anche la cover con tastiera e touchpad.