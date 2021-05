Blackview Tab 9: in campo il nuovo tablet con 4G e maxi batteria

Nata originariamente attorno agli smartphone rugged, la cinese Blackview, col passare del tempo, ha guardato anche ad altri dispositivi, tra cui gli smartwatch (Blackview R3 Pro) ed i tablet, col modello Tab 8 che, proprio nelle stesse ore in cui Honor sfoggiava il nuovo Tab X7, ha guadagnato un erede, nella silhouette affilata (243.7 x 162.5 x 8.8 mm) e leggera (570 grammi) del nuovo Blackview Tab 9, all’esordio promozionale su Aliexpress, ov’è venduto a 125,96 euro.

Quest’ultimo, cadenzato nelle colorazioni grigio od oro rosa, esprime un elegante e curato chassis in lega di alluminio, con speaker stereo simmetrici alle estremità (alternativi all’ascolto cablato via jack da 3.5 mm), e un display LCD IPS da 10.1 pollici, risoluto in FullHD, sormontato da una selfiecamera pari a 5 megapixel: il retro, contrariamente alla media del settore, propone una buona monocamera principale, da 13 megapixel, di fabbricazione Sony (IMX258) e corredata da un Flash LED per le foto con scarsa luce ambientale.

Nel connettersi a internet, il Blackview Tab 9 può fare anche a meno del Wi-Fi ac dual band, dacché in mobilità è possibile avvalersi del 4G su ambedue le schedine SIM.

Versatile anche grazie alla capacità di trasformarsi in un netbook connettendovi una tastiera con cover, grazie ai pin magnetici su uno dei due lati lunghi, via Bluetooth 5.0, o USB OTG, il tablet in questione mette ai timoni di comando il processore octacore (1.8 GHz) Unisoc UMS512 e la GPU dual core ARM Mali G52 3EE, coadiuvati da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage, espandibile via microSD sino a un massimo di ulteriori 128 GB, traendo l’energia necessaria a una giornata di uso medio (840 ore di stand-by, 30 ore di chiamate, 7.5 ore di navigazione web, 6 ore di gaming, 6 ore di video, 38 ore di musica) dall’integrazione di una mastodontica batteria, da 7.480 mAh, caricabile a 10W via microUSB Type-C.

Da segnalare, infine, la presenza del sistema operativo Android 10 che, grazie all’interfaccia proprietaria Doke OS_P 01, guadagna diverse personalizzazioni grafiche, un hub per la gestione (system manager), e una versatile app Notes (inserimento di contenuti audio registrati, di immagini, di appunti scritti a mano, di reminder e cose da fare).