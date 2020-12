Blackview R3 Pro: ufficiale il nuovo smartwatch low cost, attento a sport e salute

Messo in campo una battery phone low cost a metà mese, il brand cinese Blackview si avvia a concludere il 2020 con lo smartwatch Blackview R3 Pro, in stile Apple Watch, con firmware proprietario multilingua, in grado di mettere – ad un giusto prezzo (in offerta lancio su Geekbuying a 25.19 euro, con uno sconto del 14% sul prezzo finale) – una buona autonomia al servizio di funzioni smart, salutistiche, e sportiveggianti.

Comodo da indossare, in base alle dimensioni (90 x 90 x 60 mm, per 51 grammi), oltre che grazie al cinturino siliconico, l’impermeabile (sino a 5 atmosfere) wearable Blackview R3 Pro (nero, verde, o rosa) visualizza, sul display rettangolare ad alta risoluzione da 1.54 pollici, data, ora, i passi fatti, le distanze coperte, gli alert, i promemoria, gli avvisi anti sedentarietà, il conteggio delle calorie bruciate, le watch face attinte da 5 stili differenti (cui se ne possono aggiungere altre, anche personalizzabili, in download), ed il cronometro.

Associato con uno smartphone via connettività Bluetooth, ne riceve le notifiche (comunicate anche via vibrazione) di chiamate (che è possibile rifiutare) ed SMS, oltre che quelle smart giunte da social (es. Twitter, Instagram, Linkedin, Facebook), e messaggistica istantanea (WhatsApp, WeChat, QQ, etc): ovviamente, è possibile controllare la fotocamera dello smartphone, gestirne la musica, e beneficiare della funzione di anti-smarrimento.

Per quest’ultima, occorre far riferimento alla companion app scelta per il Blackview R3 Pro, Glory app, che permette anche di consultare le statistiche sulle 12 attività sportive monitorate (yoga, salto a ostacoli, camminata, corsa, nuoto, ciclismo, basket, tennis, badminton, tapis, spinning, arrampicata).

Grazie al cardiofrequenzimetro, è possibile registrare 24/7 la frequenza cardiaca, venendo avvertiti in caso di battiti troppo alti o troppo bassi, ed ottenere feedback su qualità e durata del sonno. La batteria, da 280 mAh, anche in virtù dello stand-by intelligente, che risveglia lo smartwatch Blackview R3 Pro semplicemente alzando il polso, consente allo stesso wearable un’autonomia di 10 giorni con un uso normale, e sino a un mese facendo a meno del Bluetooth (quindi sincronizzando i dati solo 1 volta al mese).