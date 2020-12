Blackview A80 Plus: ufficiale il battery phone low cost con Android 10

Uno dei brand principali del panorama rugged, Blackview, da qualche tempo ha deciso di cimentarsi anche nel segmento dei device mobili dotati di una notevole autonomia, come dimostrato anche col tablet 2-in-1 Blackview Tab 8E. A tale device, è stato affiancato, nelle scorse ore, il nuovo e altrettanto economico smartphone Blackview A80 Plus.

Allestito nelle colorazioni tradizionali Midnight Black, Jade Green, Coral Red, ma anche nel cangiante Gradient Blue, Blackview A80 Plus (in promo sino al 31 Dicembre a circa 81 euro su Aliexpress, poi in vendita a pressappoco 148 euro) ottimizza bene le cornici su 3 dei 4 lati che circondano il display, un panoramico (19:0) pannello HD+ da 6.49 pollici, sottile (in-cell) e quindi con pochi riflessi e con colori molto vividi, esteso sul 90.3% (screen-to-body) del lato anteriore. Nel notch a goccia centrale in alto, assieme al LED di notifica, è alloggiata a classica selfiecamera, qui attrezzata anche il face unlock bidimensionale, da 8 megapixel (beauty AI con interventi sulla pelle in base a età e sesso).

Anche il retro ospita un sistema di sicurezza, lo scanner per le impronte digitali, posto al centro in un oblò circolare, mentre a sinistra è presente una quadcamera all’interno di un layout semaforico, con un sensore principale da 13 (Sony IMX258, lo stesso dello Xiaomi Redmi Note 4X), accompagnato da 3 moduli accessori, rispettivamente da 2, 0.3 e 0.3 megapixel.

Il processore octacore MediaTek Helio A25 e la GPU IMG PowerVR GE8320 dispongono, nel Blackview A80 Plus, del supporto mnemonico costituito dall’apporto di 4 GB di RAM e di 64 GB di storage, espandibile via microSD senza togliere spazio, sul carrellino apposito, alle due SIM abilitate al 4G.

Le connettività di ruolo nel Blackview A80 Plus sono di routine, con Bluetooth, GPS, jack da 3.5 mm, e Wi-Fi, eccezion fatta per il nient’affatto scontato modulo NFC per i pagamenti contactless: attraverso la porta microUSB Type-C (OTG) avviene la ricarica, a 10W, della batteria che, nonostante i 4.680 mAh che le conferiscono oltre un giorno d’autonomia, non impatta eccessivamente sullo spessore (8.8 mm) del Blackview A80 Plus, animato da Android 10.