Blackview Tab 8E: ufficiale il tablet low cost con cover keyboard e maxi batteria

Tra i prodotti più apprezzati all’ultimo Cyber Monday vi sono stati senz’altro i tablet, preferiti da molti utenti per l’ampia superficie visuale che offrono all’intrattenimento multimediale e per la loro versatilità dato che, attrezzati con una cover keyboard, possono anche mutarsi in una sorta di ibrido 2-in-1 per scopi di prolungata produttività. In tale fattispecie rientra il nuovo prodotto della cinese Blackview che, abbandonando per un istante la passione per i device rugged, ha appena ufficializzato, nelle colorazioni grigio e oro, il tablet Blackview Tab 8E, animato dal sistema operativo Android 10.

Il nuovo arrivato (243.6 x 162.4 x 8.9mm, per 600 grammi) si presenta, sotto un vetro protettivo AGC, con un rispettoso della vista (illuminazione adattiva) display LCD IPS da 10.1 pollici, risoluto in FullHD, cioè a 1920 x 1200 pixel, secondo un aspect ratio panoramico a 16:10, con una fotocamera (GalaxyCore GC5025, f/2.2) per i selfie, e l’autenticazione biometrica via Face Unlock, posta lungo uno dei due lati lunghi.

La risoluzione, in questo caso, arriva a 5 megapixel, risultando più che adeguata anche per una videocall, magari con Zoom. Sul posteriore, invece, campeggia una fotocamera (GalaxyCore GC13850, f/2.2, video a 1080p@30fps) da 13 megapixel, per i soggetti terzi ed i paesaggi che, assieme ad una coppia di speaker stereo, garantisce un asset multimediale piuttosto completo e immersivo.

Il cuore pulsante del nuovo Blackview 8E è sostanziato in un processore a 8 core (1.6 GHz) Spreadtrum SC9863A che, nel caso specifico, messo in coppia con una GPU IMG GE8322, trova supporto per il multi-tasking nei 3 GB di RAM (LPDDR4X) previsti, mentre lo storage (eMMC) espandibile (+128 GB) assurge all’ammontare di 32 GB. Ovviamente provvisto di Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, jack da 3.5 mm (con Radio FM), e GPS (BeiDou, Glonass), il nuovo tablet monta una batteria da 6.580 mAh che, caricabile a 10W via microUSB Type-C (OTG), non impatta più di tanto sullo spessore, mantenuto esile con i suoi 8.9 mm.

Di base, Blackview 8E può essere acquistato dall’8 al 22 Dicembre al prezzo di 135,99 dollari (pressappoco 112 euro), con uno sconto del 20% sul prezzo finale, a promo lancio conclusa: tuttavia, sempre sino al 22 Dicembre, lo stesso device può essere acquistato anche nel kit con tastiera magnetica in dotazione (ottima da usarsi con il pacchetto WPS Office preinstallato), con la spesa che, in questo caso, sale a 175,99 dollari (circa 145 euro), sempre scontati del 20% sul prezzo finale.