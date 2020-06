Blackview Tab 8: presentato il tablet low cost con Dual SIM 4G e Android 10

Con le diagonali degli smartphone sempre più in crescita, sono pochi i brand che continuano a credere nel non più tanto florido mercato dei tablet: Blackview, solitamente nota per smartphone rugged, abbandonando per un istante il suo core business, si è lanciata proprio nel varo del suo primo tablet, il Blackview Tab 8, capace – via cover con keyboard ad aggancio magnetico – di diventare un pratico netbook per la produttività base.

Blackview Tab 8 (243.6 x 162.4 x 8.9 mm, per 600 grammi, colorazioni gold o grey) posto in orizzontale propone ai lati due speaker stereofonici e, nel lato lungo superiore, una fotocamera da 5 megapixel attrezzata per il Face Unlock: il display è un pannello panoramico (16:10) LCD IPS da 10.1 pollici, con risoluzione FullHD (224 PPI), ideale per guardare film, e visualizzare i testi (elaborati con WPS Office preinstallato), in ogni condizione di luce (luminosità adattiva).

Dietro, è presente una sola fotocamera principale, da 13 megapixel, idonea anche per gli scatti notturni grazie alla presenza di un raro (per i tablet) Flash LED. Il comparto multimediale si completa con il jack da 3.5 mm (con Radio FM).

Ai timoni di comando, il Blackview Tab 8 mette gli otto core (1.6 GHz) del processore Spreadtrum Unisoc SC9863A e la GPU PowerVR IMG 8322 (valida sui casual games poco impegnativi): 4 GB di RAM e 64 GB di storage, ampliabile via microSD sino a 128 GB, assicurano un multitasking discreto, e spazio sufficiente per l’ecosistema di Android 10, praticamente stock.

Presente una batteria da 6.850 mAh (408 ore di stand-by 28 ore di playing musicale, 20 ore di chiamate, 8 ore di video o gaming), caricabile via micro-USB Type-C a 10W e utilizzabile anche per caricare altri device, il Blackview annovera connettività quali il Bluetooth 5.0 ed il Wi-Fi ac, oltre al GPS (BeiDou, Glonass) e, persino, un Dual nanoSIM con 4G VoLTE (per videochiamate o connessioni al web, sfruttando la tariffa più conveniente, senza essere vincolati al Wi-Fi stanziale). Blackview Tab 8 può essere già acquistato con spedizione verso l’Italia, su Aliexpress, al prezzo di 152.35 euro, con sconto del 20% sul prezzo finale e case protettiva in pelle compresa.