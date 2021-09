HTC A100: ufficiale il nuovo tablet con dual camera posteriore e maxi batteria

Dopo un lungo periodo di crisi, che lo ha indotto a restringere la sua offerta telefonica sulla fascia media ed alta del mercato (con qualche deroga per quella bassa), focalizzandosi più che altro sulla realtà virtuale, il brand taiwanese HTC è tornato ad occuparsi di tablet (già affrontati a suo tempo con l’HTC Flyer), annunciando in Russia il nuovo HTC A100, messo in vendita a 19.999 rubli (circa 231.38 euro).

Realizzato nelle colorazioni argento moon grey e nero space gray, con angoli arrotondati, il tablet HTC A100 conferma gran parte di quanto era trapelato lo scorso mese nella Google Play Consolle: attorno a cornici abbastanza spesse ma simmetriche è presente un display FullHD+ di tipo LCD IPS da 10.1 pollici, con 60 Hz di refresh rate. Nella cornice orizzontale alta si trova una selfiecamera da 5 megapixel.

Dietro, quale scelta inusitata per un tablet, è presente un semaforo che allinea verticalmente i sensori di una dual camera, da 13 (principale) + 2 megapixel, posti sopra un Flash LED per le foto con scarsa luce ambientale. La sezione multimediale prevede, in campo audio, anche un mini-jack da 3.5 mm e due speaker, posti sul lato inferiore che, tra altre cose, ospita anche lo slot per il Dual SIM ibrido e la microUSB Type-C.

Quale motore elaborativo del tablet HTC A100 è stato scelto lo stesso processore octacore (2.0 Hz) a 12 nanometri già visto sui concorrenti Teclast M40 Pro e Alldocube iPlay 40, e su due smartphone di ZTE, il Blade V30 e l’Axon 20 4G: si tratta dell’UNISOC Tiger T618, provvisto di GPU Mali G52 MP2, coadiuvato da 8 GB di RAM (DDR3) e da 128 GB di storage, ampliabile di 256 GB massimi via microSD, capace di assecondare la connettività 4G. Ancora in ambito connettività, il tablet HTC A100 annovera il Wi-Fi n, il Bluetooth 5.0, e il GPS.

In ambito energetico, il tablet HTC A100 integra una batteria da ben 7.000 mAh di capienza energetica, con carica a 10W mediante un analogo alimentatore incluso in confezione. Sul versante software, infine, HTC A100 mette in campo il sistema operativo Android 11.