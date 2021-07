Teclast presenta il notebook Teclast F7 Plus 2 e il tablet Teclast M40 Pro

L’emergente brand cinese Teclast, noto per tablet e notebook e convertibili low cost, ha aggiornato il proprio listino, mettendo in campo e promozionando (anche con una cover protettiva con stand) il nuovo tablet Teclast M40 Pro (sino al 15 Luglio a 179 dollari / 150 euro, in luogo dei successivi 208,99 dollari / 175 euro), erede del modello dello scorso Novembre, e il notebook Teclast F7 Plus 2 che, invece, (su Amazon, per 329,99 euro grazie al coupon da 60) va a sostituire un modello datato addirittura 2019.

Animato da Android 11, il tablet Teclast M40 Pro ha un corpo unibody in metallo, con una webcam frontale da 5 megapixel per le videochiamate e una postcamera da 8 megapixel per immortalare i soggetti terzi o scansionare i documenti: l’area visiva è affidata a un display LCD IPS FullHD da 10.1 pollici dietro il quale si cela un processore della ex Spreadtrum, ora Unisoc, formato dall’octacore (2.0 GHz) Tiger T618 con GPU ARM Mali-G52 3EE da 850 MHz: la RAM, da 6 GB, completa l’allestimento mnemonico assieme ai 128 GB dello storage, eventualmente espandibile via microSD.

Provvisto del GPS con connessione assistita (A-GPS) alle reti satellitari Galileo/Glonass, e delle connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac dual band e Dual SIM con 4G, il tablet Teclast M40 Pro cura maniacalmente l’audio con 4 speaker stereo beneficiati dalla tecnologia Momentum System II e la presenza di un mini-jack da 3.5 mm: la batteria, indicata per una giornata di operatività, è dimensionata a 7.000 mAh e gode della ricarica tramite una porta microUSB Type-C.

Il telaio metallico del leggero (1.5 kg) e snello (33.4 x 22.4 x 1.77 cm) notebook Teclast F7 Plus 2 avvolge il display LCD FullHD da 14.1 pollici, e la tastiera spaziosa (tasti concavi da 21 mm con bordi da 6 mm), preceduta sul davanti da un touchpad finalmente ingrandito (del 20%, ora da 125 × 78 mm): inclusivo di alcune porte, come le USB 3.0, una Type-C e una mini HDMI, il nuovo arrivato è mosso da un processore quadcore (da 1.1 a 2.4 GHz) quad thread Intel Celeron di 8a generazione della famiglia Gemini Lake Refresh, l’N4100 messo in coppia con la relativa GPU integrata UHD Graphics 600, capace di operare la decodifica di segnali in 4K@60fps.

La RAM arriva a 8 GB, mentre 256 GB ne vanta lo storage, SSD (espandibile in virtù di uno slot aggiuntivo e di una microSD). Anche avvalendosi della connettività senza fili Wi-Fi ac dual band, la batteria, compattata a 38 Wh, riesce a sfiorare le 8 ore massimali di autonomia.