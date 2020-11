Teclast M40: in pre-order il tablet low cost con 4G e audio stereo

Irrefrenabile, il brand cinese Teclast, non pago dei buoni riscontri ottenuti col tablet estivo P20HD, ha già dato a quest’ultimo un erede, in veste di Teclast M40, già in offerta promozionata sulle principali piattaforme d’importazione asiatica, nonostante risulti ben utilizzabile anche in Occidente, in quanto equipaggiato col supporto alla banda 20 del 4G.

Teclast M40 ha una scocca metallica (25,20 x 16,20 x 0,95 cm, per 450 grammi) minimale e ben presidiata, lungo il perimetro, da vari pulsanti e porte (bilanciere per il volume, tasto d’accensione, slot per le SIM e la microSD, jack da 3.5 mm, doppio speaker, microUSB Type-C per la ricarica): frontalmente, cornici uniformi su tutti e 4 i lati caratterizzano il vetro, leggermente bombato (2.5D) del display, un pannello LCD IPS di Sharp, da 10,1 pollici, risoluto a 1920 × 1200 pixel, ben leggibile anche all’aperto in quanto caratterizzato dagli scarsi riflessi che assicura la tecnologia OGS (one glass solution).

Gli 8 core (di cui due ad alte prestazioni, da 2 GHz) del processore Unisoc Tiger T618, coadiuvato dalla GPU Mali G52 MP2, offrono buone prestazioni, e consumi energetici ridotti, grazie alla litografia a 12 nanometri, tanto che – dalla batteria, dimensionata a 6.000 mAh – è possibile ottenere anche 8 ore di operatività.

Versato per l’aspetto fotografico, grazie all’image signal processor Vivimagic 5.0 messo in appoggio alle due fotocamere, anteriore e posteriore, da 8 megapixel ciascuna, utilizzabile nel redigere percorsi precisi, grazie al GPS (con Beidou, Glonass, Galileo), il tablet Teclast M40 annovera anche la connettività 4G, che gli consente di essere operativo anche in mobilità, oltre al Wi-Fi dual band ed al Bluetooth 5.0.

Sino alla festa cinese dei single, l’11 Novembre, il tablet Teclast M40 – animato da Android 10 – sarà disponibile in pre-ordine (per 660 unità), nella sola nuance nera, e nell’unico allestimento mnemonico da 6 GB di RAM + 128 GB di storage espandibile (+128 GB), al prezzo agevolato di 152.95 euro.