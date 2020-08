Teclast P20HD: già in promo il nuovo tablet low cost con 4G e maxi batteria

È tempo di aggiornamenti in casa Teclast, con l’emergente brand dell’informatica cinese che, a distanza di circa 7 mesi dal varo del Teclast P10HD, ha annunciato, con tanto di promo lancio (117 euro su Gearbest), la sua diretta evoluzione migliorativa concretizzatasi nel nuovo tablet Teclast P20HD.

Dotato di un corpo in metallo (243 x 163 x 9.3 mm, per 531 grammi), arrotondato sui bordi, il Teclast P20HD vanta, entro cornici degna di un piccolo quadro, e sotto un vetro leggermente curvo 2.5D, un display LCD IPS da 10.1 pollici, con risoluzione FullHD (1920 x 1200), visuale panoramica e T-Color technology (un algoritmo per migliorare la qualità delle immagini): il lato lungo di sinistra alloggia, in mezzo, una selfiecamera da 2 megapixel mentre, dietro, quando tenuto in verticale, lo spallino di sinistra propone una monocamera da 5 megapixel (supportata dall’autofocus).

Anche l’audio ha beneficiato delle attenzioni del costruttore, essendo presente una coppia di speaker stereo con amplificatore PureSound, onde sopperire alla proverbiale mancanza di tono del sound tipico dei tablet.

La scheda elaborativa del tablet Teclast P20HD propone un octacore (1.6 GHz) Spreadtrum SC9863A del chipmaker Unisoc, con acceleratore neurale AI based e GPU PowerVR GE8322 di IMG, all’insegna di un boot di sistema che avviene rapidamente entro i 24 secondi: la RAM arriva a 4 GB, mentre lo storage, da 64 GB, è espandibile via microSD, con quest’ultima che è inserita nello stesso carrellino per la nanoSIM 4G, utilizzabile per chiamate VoLTE e connessione al web (è comunque presente il Wi-Fi ac dual band).

Ancora sul piano delle connessioni, nel Teclast P20HD spicca il GPS (A-GPS, Beidou), il Bluetooth 5.0, ed una microUSB Type-C, con cui caricare la batteria, da 6.000 mAh, capace di supportare un binge watching di 7 ore, anche grazie alla gestione smart dell’autonomia, ottenuta dal contributo dell’intelligenza artificiale. Il sistema operativo, infine, è Android 10.