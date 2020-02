Teclast P10HD: in promo il tablet Android 9 based con GPS e Dual SIM 4G

Il brand cinese Teclast, specialista anche in ultrabook e convertibili, dopo gli annunci degli scorsi mesi ha varato un nuovo tablet, il Teclast P10HD, concepito sia per la fruizione multimediale, che per sostituire – alla bisogna – lo smartphone e, in tandem con un combo tastiera+mouse Bluetooth, anche un netbook.

Teclast P10HD (24.00 x 15.00 x 0.79 cm, per 450 grammi) assicura una buona visione dei contenuti grazie ad un pannello LCD IPS da 10.1 pollici con ottimi angoli di visuale, leggermente curvo ai bordi (2.5D), cadenzato secondo la risoluzione HD: in alto, la cornice che fa da fronte alloggia a destra una fotocamera da 2 megapixel, mentre dietro è situato a sinistra, sempre in alto, il sensore fotografico da 5 megapixel, in modo da scattare foto e selfie sufficienti in condizioni di visibilità diurna. Sempre sulla back-cover, in basso, ma ai lati, sono poste le due feritoie per gli speaker stereo.

Attrezzata per le connessioni senza fili, grazie al Wi-Fi dual band e al Bluetooth 5.0, il Teclast P10HD adopera un processore octacore (1.6 GHz) SC9863A della Unisoc, messo in coppia con 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile via microSD da 128 GB massimi.

Nel modello di tablet in oggetto, l’energia viene assicurata per un paio di giorni di uso intenso (o 10 ore di playing video locali), dalla maxi batteria pari a 6.000 mAh, caricabile però via microUSB 2.0: le altre interfacce input/output sono formate dallo slot per il Dual microSIM, compatibili col 4G sbloccato in tutto il globo, dal jack da 3.5 mm per le cuffie cablate, e dal GPS, per l’aggancio alla rete satellitare.

Assente Android 10, ad animare – lato software – il tablet Teclast P10HD è il comunque non troppo datato Android Pie 9.0. In termini di distribuzione, l’ultima mattonella smart del gruppo Teclast è acquistabile su Gearbest, al prezzo di 136.24 euro ma, sino a esaurimento scorte, sarà prezzata col 26% di sconto, venendo a costare 101.20 euro.