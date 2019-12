Teclast F6 Plus, convertibile low cost con touchscreen e processori Gemini Lake

A pochi mesi di distanza dalla presentazione del suo anti MacBook Air, la cinese Teclast torna in campo con un nuovo portatile, il Teclast F6 Plus, concepito per offrire una migliorata potenza di calcolo senza far venire la tradizionale cura per il design slim che è tipica del brand.

Affine agli ultrabook, per il peso (1.6 kg) e lo spessore (8 mm) del telaio metallico in color grigio, il Teclast F6 Plus è un convertibile, in ragione della cerniera a 360° che gli consente di assumere diverse pose, tra cui quella a stand, quella a tablet, e quella a tenda, che beneficiano del supporto al touch (10 tocchi) ed al pennino capacitivo (sino a 1.024 livelli di pressione, da acquistare a parte) sul display.

Quest’ultimo è un pannello IPS da 13.3 pollici, risoluto in FullHD, sormontato da una webcam pari a 2 megapixel che, nella cornice alta, è affiancata a due microfoni (di cui uno a destra e uno a sinistra), per un miglior uso durante le videochiamate.

Sotto la non retroilluminata tastiera, comunque usabile con comodo grazie ai tasti neri con lettere in bianco, albergano un processore Intel Celeron N4100 della generazione Gemini Lake, realizzato a 14 nanometri, con quattro core tarati a 1.10 GHz (2.40 in Turbo Boost), ed una GPU Intel UHD 600 di nona generazione: la RAM (LPDDR4) arriva ad 8 GB e l’altra memoria, quella deputata allo storage, di tipo SSD, si attesta sui 256 GB, beneficiando dell’espansione via microSD.

Equipaggiato con una batteria da 38 Wh capace di vantare circa 7 ore di operatività da ufficio a carica piena, il Teclast F6 Plus integra le connettività Bluetooth a basso consumo energetico, e Wi-Fi ac dual band: ai lati dello chassis, spiccano un jack da 3.5 mm, due USB 3.0 Type-A, una Type-C con power delivery per ricaricare i device connessi, una microHDMI (con playing delle immagini in 4K@60fps), ed un ingresso per l’alimentazione (a 12v/2A).

Per il Teclast F6 Plus, proposto con Windows 10 a bordo, il prezzo è di 337.16 euro ma, versando un deposito di 18.23 euro nell’attuale fase di prevendita, poco prima della spedizione (tra il 16 ed il 18 Dicembre) si pagherà il laptop convertibile solo 291.59 euro, maturando – quindi – uno sconto di 45.57 euro.