Galaxy Tab A8 2021: da Samsung il nuovo tablet low cost con audio Dolby

A poco più di un anno dal varo del predecessore, ma a circa una settimana dall’anticipazione di diverse delle sue specifiche, è stato alfine presentato ufficialmente da Samsung il suo nuovo tablet economico della serie A, col nome di Galaxy Tab A8 2021.

Il Samsung Galaxy Tab A8 2021 (246.8 x 161.9 x 6.9 mm, per 508 grammi), disponibile nelle colorazioni Silver, Gray e Pink Gold da fine Dicembre a partire da 249 euro anche nel mercato europeo, ha un display TFT da 10.5 pollici risoluto in WUXGA (cioè a 1920 x 1200 pixel), con 60 Hz di refresh rate, 16:10 di aspect ratio, esteso sull’80% di screen-to-body, all’interno di un perimetro di cornici simmetriche. Lungo tutti i lati si trovano anche gli speaker stereo, 4 in totale, predisposti per il Dolby Atmos: la combinazione di questi due elementi, altoparlanti e display, consente una piena immersione nei contenuti, che siano quelli tratti da YouTube Premium, offerto gratuitamente per due mesi, o quelli di Samsung Play, con i suoi oltre 200 canali gratuiti (tra cui anche Pluto TV).

Le fotocamere a bordo del Galaxy Tab A8 2021 sono due, tra cui quella posteriore, senza Flash LED ma con autofocus, da 8 megapixel, e quella anteriore, da 5 megapixel, con fuoco fisso e riconoscimento facciale, i cui dati vengono poi stoccati nell’ambiente protetto Samsung Knox.

Ad animare lato hardware il nuovo tablet Samsung, con conseguente boost prestazionale del 10% su ambedue le componenti, sono il processore octacore (2.0 GHz) Unisoc T618 (realizzato a 12 nanometri) e la di lui GPU ARM Mali G52MP2: le combinazioni di RAM e storage (espandibile di 1 TB massimo via microSD) sono ben tre, ovverosia da 3+32, 4+64 e 4+128 GB. Passando invece all’autonomia, è di stanza una batteria da 7.040 mAh, caricabile (comprando a parte il caricatore) secondo il charging adattivo e rapido a 15W.

Ancora in tema di hardware, nel tablet Samsung Galaxy Tab A8 2021 sono ravvisabili il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi AC, il GPS (Glonass, Galileo, Beidou), una microUSB 2.0 Type-C, il mini-jack da 3.5 mm e, in alcuni mercati, il 4G. Lato software, la scelta del costruttore sudcoreano è ricaduta su Android 11 (in attesa dell’arrivo di Android 12 con tanto di One UI 4.0) arricchito da benefits proprietari, come le funzioni Multi-Active Window e Drag&Split (per il multi-tasking), Screen Recorder, Kids, etc.