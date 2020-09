Samsung Galaxy Tab A7: presentato in India il nuovo tablet di fascia medio-bassa

Dopo gli accenni avvenuti in seguito al varo del Galaxy Z Fold 2, Samsung ha effettivamente presentato, in India, il nuovo tablet medio-gamma Galaxy Tab A7, disponibile ai pre-ordini in versione Wi-Fi o anche LTE, nelle nuance argento, grigio scuro, e oro.

Galaxy Tab A7 opta per un sottile (247.6 x 157.4 x 7.0 mm) chassis metallico accompagnato da 4 speaker stereo con Dolby Atmos: entro le cornici, campeggia il display LCD TFT da 10.4 pollici, risoluto in WUXGA+ (2000 × 1200 pixel, 80% di screen-to-body): la selfiecamera, lungo il lato lungo alto, è da 5 megapixel mentre, dietro, sullo spallino di sinistra, campeggia la fotocamera principale da 8 megapixel, all’insegna di un roster multimediale che comprende anche il jackino da 3.5 mm.

Il processore octacore (2 GHz) Qualcomm Snapdragon 662, realizzato a 11 nanometri, è accoppiato con la GPU Adreno 610: tale assetto fornisce un sufficiente boost prestazionale, reso poi fluido operativamente, in ottica multi-tasking, dai 3 GB di RAM, con lo storage, da 32 GB, espandibile sino a 1 TB via microSD.

La batteria, da 7.040 mAh, caricabile via microUSB 2.0 Type-C, comporta un peso, non proprio light, di 476 grammi, nella scheda tecnica che risulta essenziale a livello di connettività, nell’occasione rappresentate dal GPS (Glonass), dal WiFi ac (dual band), e dal Bluetooth 5.0. Animato da Android 10 sotto l’interfaccia proprietaria One UI, il Samsung Galaxy Tab A7 è prezzato (su Flipkart e Amazon India) a 17.999 rupie, o 209 euro, per la versione solo Wi-Fi, ed a 21.999 rupie, circa 256 euro, nel caso si propenda per quello con anche il 4G/LTE.

Il costruttore rende noto, nell’ambito delle promozioni previste per i pre-ordini, che sarà possibile ottenere due mesi di abbonamento gratuito a YouTube Premium, e un prezzo scontato pari a 22 euro (1.875 rupie) per la cover con tastiera (altrimenti prezzata a 52 euro, ovvero a 4.499 rupie).