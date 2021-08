Teclast T40 Plus: ufficiale il tablet 4G con quattro speaker e Android 11

A poco più di un mese dall’ultimo round di annunci, il brand cinese Teclast ha annunciato un muovo tablet low cost rappresentato dal Teclast T40 Plus, animato dal sistema operativo Android 11 praticamente stock e senza bloatware, già in pre-ordine sui principali importatori asiatici (Aliexpress a partire da 192.23 euro, Bangood da 219.99 dollari).

Teclast T40 Plus ha un telaio (218 x 157 x 7,8 mm, per 455,5 grammi) in alluminio, con il retro redatto secondo due toni diversi di colore (uno dei quali più scuro, atto a circoscrivere la zona in cui è situata la fotocamera principale, da 8 megapixel), e con una finitura morbida al tatto. Lungo il perimetro si trovano diverse porte, tra cui la microUSB Type-C, il carrellino per le due SIM 4G (a meno che non si usi il secondo slot per una microSD), e il mini-jack da 3.5 mm, oltre a 4 speaker SWEET 3 (un paio su ciascun lato lungo, in modo da non venir coperti dalle mani dell’utente che tenga il device in orizzontale).

Il display del tablet Teclast T40 Plus è un luminoso (350 nits) pannello LCD IPS da 10.4 pollici, risoluto in FullHD+ (2000 x 1200 pixel), realizzato con la tecnologia TDDI che riduce i riflessi e accelera la sensibilità al tocco, secondo un rapporto panoramico a 16:9 e algoritmi T-Colour 2.0 per incrementare la vividezza dei colori. Non manca una selfiecamera, la cui risoluzione è da 5 megapixel.

Ad animare il tablet Teclast T40 Plus è il processore octacore (2.0 GHz) Unisoc T618 realizzato a 12 nanometri, provvisto di acceleratore AI, e messo in coppia con la GPU Mali-G52 3EE: in termini di memorie, all’acquisto sarà possibile contare su 8 GB di RAM (di tipo LPDDR4) e su un ammontare (come anticipato espandibile) di storage (eMMC 5.1) pari a 128 GB.

Le connettività del tablet Teclast T40 Plus prevedono, assieme ai summenzionati Dual SIM 4G ibrido e mini-jack da 3.5 mm, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi ac/5 dual band, ed il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo) mentre, in tema di autonomia, gioca un ruolo centrale la batteria, da ben 6.600 mAh di capienza energetica che, secondo le stime del sito chinahandys, dovrebbe assicurare 4 ore di operatività richiedendo, però, all’incirca lo stesso tempo per la ricarica.