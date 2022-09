Netflix: ufficiale il programma della kermesse virtuale Tudum, ottime previsioni per l’abbonamento con spot

Ascolta questo articolo

Netflix, il colosso dello streaming online, alle prese con una concorrenza sempre più serrata, che da qualche giorno può contare in Italia anche su Paramount Plus, nelle scorse ore ha comunicato il programma completo della sua kermesse promozionale-virtuale Tudum e, nel contempo, si è mostrata, ufficiosamente, ottimista sul varo del suo prossimo abbonamento con pubblicità.

La prima buona notizia riguardante Netflix, dopo i cali di utenti ottenuti per due trimestri di fila (col secondo dovuto anche ai rincari introdotti maldestramente per recuperare le mancate entrate del primo calo di abbonati), arriva dal Wall Street Journal, che ha condiviso un documento interno inviato dall’azienda al partner Microsoft e da offrirsi a coloro che vorranno comprare gli annunci pubblicitari da inserire nel piano di abbonamento ad hoc che, a quanto pare, sarà lanciato prima di quanto ci si aspettasse, il prossimo Novembre, per bruciare sul tempo un analogo progetto di Disney+.

A quanto pare, le stime interne di Netflix sarebbero ottimistiche visto che la piattaforma, che già entro fine anno pensa di recuperare 4,4 milioni di spettatori unici, dal piano di abbonamento con pubblicità conta di ottenere, nel corso del 2023, 40 milioni di nuovi spettatori, 13.3 milioni dei quali dagli USA, col resto dei nuovi abbonati che dovrebbero invece arrivare dagli altri mercati interessati dal varo dell’abbonamento ad based (Italia, Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Messico, Regno Unito e Spagna).

Passando alla seconda novità in quota Netflix, come noto il 24 Settembre andrà in onda, attraverso i canali YouTube di Netflix, la kermesse Tudum, organizzata annodando 5 eventi che copriranno ben 4 continenti: nello specifico, l’importante manifestazione annuale della piattaforma di streaming, che lo scorso anno è stata seguita da più di 25 milioni di telespettatori, prevederà oltre 200 star del suo palinsesto che, lanciando clip esclusive, permetteranno ai fan di curiosare sulle nuove stagioni delle loro serie preferite, ma anche di conoscere, mediante domande e risposte e la condivisione di spezzoni tagliati, aspetti che ignoravano della loro programmazione preferita, che comprenderà anche rivelazioni in tema di speciali, videogiochi e, ovviamente film.

Partendo da questi ultimi, Jason Momoa spiegherà il ruolo interpretato nella pellicola Slumberland – Nel mondo dei sogni, mentre Gal Gadot si occuperò di svelare i dietro le quinte del film Heart of Stone, e Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, protagonisti nella commedia romantica Da me o da te, ne comunicheranno la data di trasmissione. Assieme a queste e altre novità (es. il trailer del secondo capitolo di Elona Holmes con Millie Bobby Brown) riguardanti i film, non mancheranno quelle sulle serie TV.

Ad esempio, il cast di Stranger Things svelerà video inediti e blooper sulla serie, rispondendo anche alle curiosità dei fan, mentre il cast di 1899, la nuova serie mistery concepita dalle menti di Dark, tirerà fuori dal cilindro un ben custodito segreto su tale serie. Dall’affascinante Michelle Yeoh, nota anche per Star Trek Discovery arriveranno, assieme ai colleghi Sophia Brown e Laurence O’Fuarain, le curiosità sulla serie The Witcher: Blood Origin, mentre non mancheranno le rivelazioni sulla terza stagione di The Witcher e sulla terza parte di Lupin (con Omar Sy). In quota videogiochi, spiccherà di certo lo sguardo offerto da Jamie Foxx sul gameplay di OXENFREE: Netflix edition.