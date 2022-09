Paramount plus, arriva la nuova piattaforma streaming che farà concorrenza a Netflix

Ascolta questo articolo

Netflix da oggi ha un nuovo concorrente dal quale guardarsi le spalle, la piattaforma streaming Paramount plus: numero uno dello streaming nel Sud Europa, in Africa e Sud America, che vuole imporsi nel resto dell’Europa e del mondo; l’amministratore delegato Jaime Ondarza, dichiara che nel giro di un anno avrà più telespettatori di Netflix.

La Paramount plus debutta oggi in Italia con 8000 ore di intrattenimento, catalogo ricchissimo e prezzi vantaggiosi, successo garantito. La Paramount stessa vuole dire cinema con film che hanno fatto la storia di Hollywood e produzioni originali italiane nel mondo. Ha già all’attivo 53 milioni di abbonati. L’amministratore delegato è convinto che avrà un buon riscontro da parte del pubblico italiano, con produzioni già in cantiere.

Tra i titoli in programmazione “Vita da Carlo” con Carlo Verdone che ha avuto un ottimo successo commerciale; il film “Ti mangio il cuore”con la cantante Elodie, promessa emergente, già presentato al Festival del Cinema di Venezia; “Francesco il Cantico” con Roberto Benigni, “Quattordici giorni” di Ivan Cotroneo, questi sono solo alcuni tra i titoli presenti in catalogo.

C’è il timore che ci sia un allontanamento dalle sale cinematografiche da parte del pubblico, sempre più abituato a produzioni viste da casa su queste nuove piattaforme, ma Paramount plus, rassicura che ci sarà una perfetta sinergia tra cinema e streaming anche perchè, essa stessa, sovvenziona i film nelle sale. Oltretutto il modico prezzo di 7,99 al mese, è più che concorrenziale per rendere fruibili i film al pubblico sulla piattaforma streaming, film decisamente più accattivanti.

Al contrario di Netflix che sta perdendo sempre più abbonati per gli alti prezzi e la decisione di inserire pubblicità durante i film, la Paramount plus ha stabilito inoltre, che non inserirà alcun prodotto a scopo commerciale, e che scalzerà il gigante Netflix dalle classifiche mondiali entro un anno.