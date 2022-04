Ufficiali il Realme 9 4G e il Realme Smart TV Stick

Nonostante l’imperversare del 5G, sembra esservi ancora margine per il 4G, tanto che Realme ha appena lanciato in India, all’interno di un evento ricco di comunicazioni hardware, il nuovo smartphone Realme 9 4G, che fa compagnia agli altri modelli della serie 9, comprensiva dei già noti Realme 9 5G, Realme 9 SE, Realme 9 Pro e 9 Pro+, Realme 9i.

Sottile (160.20 x 73.30 x 7.99 mm) e leggero (178 grammi), il Realme 9 4G è cadenzato nelle colorazioni Sunburst Gold, Meteor Black, Stargaze White secondo un look che, per certi versi, ricorda la gamma GT: il retro, grazie al trattamento UV-Nano ed al rivestimento Plasma Atom, esibisce un effetto ondulato olografico. Frontalmente, dietro il vetro Gorilla Glass 5, è presente un pannello AMOLED da 6.4 pollici risoluto in FullHD+, con 90 Hz di refresh rate, 360 Hz di touch sampling. 1000 nits di picco come luminosità (regolata in automatico secondo 10.240 livelli in base al sensore ambientale), e scanner d’impronte sottostante, che fa anche da cardiofrequenzimetro per rilevare la frequenza cardiaca.

Il foro, in alto a sinistra dello schermo, ospita una selfiecamera da 16 megapixel (f/2.45). Il retro esprime un bumper rettangolare con i sensori triangolati su due colonne: nello specifico, per la prima volta in uno smartphone, fa qui il suo esordio il sensore principale ISOCELL HM6 (f/1.8) da 108 megapixel, con zoom digitale loseless a 3x (essendo assente il teleobiettivo), e tecnologia NonaPixel Plus per il pixel binning 9-in-1 che genera pixel da 1.92 micrometri in grado di catturare il 123% di luce in più dei sensori precedentemente adoperati. Il secondo sensore della triplice postcamera è un ultragrandangolo (120°) da 8 megapixel (f/2.2), seguito da un sensore da 2 megapixel (f/2.4) per le macro a 4 cm di distanza.

La fotocamera software supporta varie modalità, tra cui quella Ritratto, quella notturna, l’effetto anti-pop 90S e l’eloquente modalità Street Photography 2.0. Lato audio, invece, è presente il mini-jack da 3.5 mm.

A qualche compromesso, il Realme 4G giunge sul piano elaborativo, avendo messo in servizio l’octacore Snapdragon 680 che, pur a 6 nanometri come il modello 5G, adotta i più obsoleti core A73 e A53: la RAM (LPDDR4X), espandibile virtualmente di altri 5 GB, è prevista nei tagli da 6 (17.999 rupie o 218 euro con promo lancio a 15.999 rupie o 194 euro) od 8 GB (a 18.999 rupie o 230 euro, con promo lancio a 16.999 rupie o 206 euro), mentre lo storage (UFS 2.2) ammonta sempre a 128 GB.

Animato da Android 12 sotto l’interfaccia Realme UI 3.0, il Reame 9 4G integra una batteria da 5.000 mAh ricaricabile rapidamente a 33W e annovera connettività quali il succitato 4G con Dual SIM, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.1, il GPS, la microUSB Type–C.

Assieme a tale smartphone l’azienda ha presentato in India diversi prodotti già noti, come il top gamma Realme GT2 Pro, gli auricolari Realme Buds Air 3, il portatile Realme Book Prime ma ha comunque sorpreso anche nell’accessoristica, svelando una “one more thing” rappresentata dal dongle HDMI per smartizzare le TV noto come Realme Smart TV Stick.

Il dispositivo in questione, erede del Realme Smart 4K Google TV Stick, rispetto al quale risulta essere più conveniente (2.999 rupie o 36 euro), supporta l’ampia gamma dinamica dell’HDR10+ e i video in FullHD@60fps. Ad animarla è presente un processore con 4 core ARM Cortex-A35, coadiuvato da 1 GB di RAM e da 8 GB di storage, più che sufficienti a far girare Android 11 con al seguito il Play Store e i celebri e irrinunciabili servizi di Google.