Realme 9 Pro e Realme 9 Pro Plus: ufficiali i nuovi smartphone medio-gamma con 5G

Attesa “al varco” per l’annuncio dei suoi nuovi middle-range, Realme non ha deluso le attese, in gran parte confermate, visto la messa in campo dei nuovi smartphone Realme 9 Pro e 9 Pro Plus (aggiuntivi rispetto al già noto Realme 9i) che vanno a raccogliere, con una singolare serie di differenze tra l’uno e l’altro, l’eredità del Realme 8 Pro del 2021.

Ambedue gli smartphone della Realme 9 Pro series di BBK Electronics condividono le colorazioni Aurora Green, Midnight Black, e Sunrise Blue: quest’ultima, grazie a un processo di fotocromia già visto all’opera nel cugino Vivo V23 Pro, prevede che quasi tutta la scocca posteriore, a eccezione della sezione fotografica, viri dal blu al rosso quando esposta ai raggi del Sole, per poi tornare al colore naturale una volta protetta dagli stessi. Anche il design, in ambedue i casi, è identico, con frame laterali piatti e sottili, e un retro curvo.

Il Realme 9 Pro Plus integra un display AMOLED da 6.43 pollici, risoluto in FullHD+, con 90 Hz di refresh rate e, sotto il pannello visivo, uno scanner per le impronte digitali di tipo ottico che fa anche da sensore per la frequenza cardiaca, come confermato da Madhav Sheth, amministratore delegato del brand. La selfiecamera, inclusa in un foro in alto a sinistra, arriva a 16 megapixel mentre, sul retro, un quadratino ospita una tripla fotocamera con un vertice verso destra, composta da un sensore principale da 50 megapixel (il Sony IMX766 da f/1.8, stabilizzato otticamente, dimensionato a 1/1,56″ con pixel da 2.0 micrometri e struttura CMOS BSI, già visto sui cugini OnePlus 9 Pro e Oppo Find X3 Pro), da un sensore ultragrandangolare (119°) da 8 megapixel (f/2.2) e da uno per le macro da 2 megapixel (f/2.4).

Nel Realme 9 Pro la batteria si ferma a 4.500 mAh, ma può essere caricata rapidamente (SuperDar) a 60W: il processore, portatore del 5G, è l’octacore Mediatek Dimensity 920, che si avvale delle combinazioni di RAM e storage (espandibile sino a 1 TB) da 6+128, prezzata in India a 24.999 rupie (pressappoco 292 euro) e da 8+256 GB, listata a 26.999 rupie (sui 316 euro). In tema di connettività, risultano presenti il GPS, il Dual SIM con anche il 4G, il mini-jack da 3.5 mm, il Wi-Fi ac dual band, la microUSB Type-C e il Bluetooth 5.0, con il coordinamento generale offerto dal sistema operativo Android 12 sotto l’interfaccia Realme UI 3.0.

Sempre sotto l’egida di Android 12 con la Realme UI 3.0, il Realme 9 Pro, invece, ha un più grande display, da 6.6 pollici, che arriva anche a 120 Hz di refresh rate, anche se, essendo di tipo LCD IPS, costringe sul lato lo scanner per le impronte digitali. La selfiecamera rimane da 16 megapixel, come i due sensori accessori della tripla fotocamera posteriore, con l’ultragrandangolo da 8 e la macro lens da 2 megapixel: cambia però il sensore principale, da 64 megapixel (senza stabilizzazione ottica). Varia anche il chipmaker, qui Qualcomm, che ha fornito il processore, con annesso 5G, in veste di Snapdragon 695: gli allestimenti di RAM e storage, sempre espandibile (+ 1 TB), sono rispettivamente da 6+128 (17.999 rupie, circa 210 euro) e 8+128 GB (20.999 rupie, circa 245 euro). Niente taglio da 256, quindi. Sempre presenti le connettività GPS, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, mini-jack da 3.5 mm, attraverso la Type-C si carica rapidamente, ma a 33W, la batteria ingrandita a 5.000 mAh.

Da segnalare, infine, i primi prezzi per l’Italia già noti. Il Realme 9 Pro 5G da 6+128 GB su Amazon Italia (pre-order) costa 279.99 euro, mentre il Realme 9 Pro+, nello stesso allestimento, richiede (pre-order) 349.99 euro. Sull’e-commerce di Unieuro, infine, il Realme 9 Pro 5G, da 8+128 GB nei colori nero, verde e blu, viene venduto a 349.90 euro.