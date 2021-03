Realme GT 5G: ufficiale il gaming phone elegante con Snapdragon 888 e prestazioni "GT"

Puntuale come da attese, dopo la canonica trafila di rumors più o meno ufficiali, è diventato ufficiale in Cina il nuovo gaming phone di BBK Electronics che, denominato Realme GT 5G, propone specifiche tecniche e costruttive senza compromessi.

Realme GT 5G (186 grammi) può essere acquistato nelle varianti grigio e blu (con retro in vetro, 158.5 x 73.3 x 8.4 mm), o in pelle vegana (158.5 x 73.3 x 9.1 mm): in questo caso, è presente una back cover bi-colore, in pelle proteica Racing Yellow (giallo, colore del marchio), su cui “corre” una striscia in nero lucido che, alla fine, termina col modulo per la multi-camera. Frontalmente, è presente un foro, in alto a sinistra, per la selfiecamera, mentre lo scanner per le impronte digitali è collocato sotto il display.

Quest’ultimo, nel Realme GT 5G, è un panoramico (20:9) pannello Super AMOLED 6.43 pollici, risoluto a 1440 x 3200 pixel, esteso su un rapporto panoramico a 20:9, con il supporto all’HDR10+, un refresh rate che arriva fino a 120 Hz e un touch sampling (campionamento del tocco) da 360 Hz: la selfiecamera è da 16 megapixel (f/2.5) mentre, sul retro, un bumper rettangolare propone una tripla postcamera, da 64 (principale, Sony IMX682 , f/1.8), 8 (ultragrandangolo a 119°, f/2.3), 2 (macro, f/2.4) megapixel. Sul versante audio, di tipo Hi-Res, è attivo il supporto alle tracce Dolby Atmos.

Il più recente processore di Qualcomm, l’octacore (2.84 GHz) Snapdragon 888 con GPU Adreno 660, si avvale di un quantitativo di RAM (LPDDR5) sino a 12 GB, e di uno storage (UFS3.1) massimo da 256 GB: la configurazione base, da 8+128 GB, è listata a 2.799 yuan (circa 359 euro), mentre quella da 12+256 GB è venduta a 3.399 yuan (pressappoco 436 euro). Presente anche una modalità “GT” per sprintare al massimo le prestazioni durante il gaming (corredandolo anche di effetti sonori e dinamici ad hoc), il Realme GT 5G contiene i bollenti spiriti attraverso un sistema di dissipazione del calore che prevede l’impiego di una vapor chamber in acciaio inossidabile.

Corredato di svariate connettività (Dual SIM, 4G VoLTE, 5G standalone e non, GPS con Beidou e Glonass, jack da 3.5 mm, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, microUSB Type-C, sul versante energetico il gaming phone Realme GT 5G sfoggia una batteria corposamente dimensionata a 5.000 mAh che, grazie alla ricarica ultraveloce Super Dart a 65W, passa dallo 0 al 100% in 35 minuti: chiude il quadro tecnico del device l’adozione del sistema operativo Android 11, sotto l’interfaccia Realme UI 2.0.