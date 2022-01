Oppo Reno 6 Lite: ufficiale il medio-gamma da 48 mpx con Snapdragon 662

Nonostante si sia ormai in attesa dei Reno 8 (con, tra l’altro, pochi mesi intercorsi del lancio dei Reno 7), il brand cinese Oppo ha appena sfoggiato un nuovo membro della serie medio-gamma Reno 6 (poi anche in solo 4G) che – in forma di “Lite edition” – ne rappresenta un downgrade, con forti prestiti dai modelli A74, A95, F19s e F19.

Animato da Android 11 sotto interfaccia ColorOS 11, l’Oppo Reno 6 Lite ha una scocca (160.3 × 73.8 × 7.95 mm, per 175 grammi) col retro cangiante Reno Glow redatto nelle colorazioni alternative Glowing Starry Black e Glowing Rainbow Silver ed un frontale “tra alti a bassi” visto che, nello specifico, adotta un piccolo foro per la selfiecamera ma ottimizza bene le cornici solo su 3 lati, col mento un po’ troppo spesso.

L’area frontale dell’Oppo Reno 6 Lite propone, con uno screen-to-body del 91%, un display AMOLED da 6.43 pollici risoluto a 2400 x 1080 pixel, cioè FullHD+, con 409 PPI quanto a densità di pixel per pollice, 20:9 di aspect ratio, con 60 Hz di refresh rate e una frequenza di campionamento dinamica (da 135 a 180 Hz, con il valore più alto a vantaggio del gaming). Il pannello montato supporta 16 milioni di colori, grazie alla profondità colore a 8-bit, e risulta ben leggibile anche alla luce viva del Sole (grazie a punte di 800 nits ed al contrasto da 1.000.000:1): gli amanti della qualità dell’immagine, poi, vi apprezzeranno anche le ampie coperture sulle scale cromatiche DCI-P3 (92%) e sRGB (100%).

La fotocamera anteriore, in alto a sinistra, arriva a 16 megapixel (f/2.4) e, col suo grandangolo da 78°, supporta perfettamente lo sblocco via riconoscimento facciale, implementato assieme alla scansione delle impronte digitali (in questo caso grazie a un sensore ottico posto sotto il display). Il retro dell’Oppo Reno 6 Lite propone in un piccolo ottagono di color scuro, sullo spallino di sinistra, una triplice fotocamera che, assieme al Flash LED, ospita un sensore principale da 48 (f/1.7, autofocus) assieme a una coppia di sensori da 2 megapixel (f/2.4) per profondità e macro.

Di fascia media è il comparto elaborativo che, nell’Oppo Reno 6 Lite, ruota attorno al processore octacore (2.0 GHz) Qualcomm Snapdragon 662 messo in coppia con la GPU Adreno 610 (da 950 MHz): la RAM (LPDDR4X 1804 MHz), per altro espandibile virtualmente di 5 GB, si attesta sui 6 GB, mentre lo storage (UFS 2.1), espandibile via microSD, arriva a 128 GB.

Privo di NFC e di 5G, l’array connettivo dell’Oppo Reno 6 Lite annovera il 4G VoLTE sulle due SIM, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0, il mini-jack da 3.5 mm ed il GPS: passando per la porticina microUSB Type-C si verifica la ricarica rapida (SuperVOOC: 54% in 30 minuti) a 33W della batteria, dimensionata a 5.000 mAh. Al momento, in attesa di un chiacchierato arrivo anche in Europa, il device in questione risulta disponibile all’acquisto in Messico, per la cifra di 8.799 pesos, corrispondenti a circa 380 euro.